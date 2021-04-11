"Голос країни-11": всі подробиці дванадцятого випуску
У неділю, 11 квітня, на телеканалі "1+1" стартував 12 випуск популярного вокального талант-шоу "Голос країни-11". Так, в першому епізоді прямих ефірів на проєкт повернуться чотири учасники, які вибули.
За перемогу боротимуться по п'ять вокалістів з кожної команди, а в наступний етап шоу пройдуть тільки двоє. Одного учасника буде вибирати тренер, а іншого - глядачі шляхом голосування. OBOZREVATEL стежить за головними подіями й розповідає всі подробиці.
Так, першим на сцену в цьому випуску вийшов учасник команди Дорофеєвої – Андрій Науменко. Він виконав запальну пісню Tatooine. Судді прийшли в захват від виступу хлопця.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
в неділю, 4 квітня, на телеканалі "1+1" показали другий ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді вибрали учасників, які пройдуть далі.
В одинадцятому випуску шоу "Голос країни-11" подруга української співачки Мішель Андраде – Ірина Ебралідзе – довела до сліз своїм виступом тренера Надю Дорофєєву. Дівчина виконала на сцені проєкту пісню If I were a boy – Beyoncé.
Також в одинадцятому випуску "Голосу країни-11" учасниця Вікторія Гнатюк заспівала на сцені проєкту відомий хіт Олега Винника – "Роксолана" й в результаті покинула шоу.