"Голос країни-11": всі подробиці дванадцятого випуску

У неділю, 11 квітня, на телеканалі "1+1" стартував 12 випуск популярного вокального талант-шоу "Голос країни-11". Так, в першому епізоді прямих ефірів на проєкт повернуться чотири учасники, які вибули.

За перемогу боротимуться по п'ять вокалістів з кожної команди, а в наступний етап шоу пройдуть тільки двоє. Одного учасника буде вибирати тренер, а іншого - глядачі шляхом голосування. OBOZREVATEL стежить за головними подіями й розповідає всі подробиці.

Так, першим на сцену в цьому випуску вийшов учасник команди Дорофеєвої – Андрій Науменко. Він виконав запальну пісню Tatooine. Судді прийшли в захват від виступу хлопця.

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