Голливудский актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе у Карибских островов. Видео

В районе Карибских островов в авиакатастрофе погиб голливудский актер Кристиан Оливер (при рождении – Клепсер). Вместе с ним на борту самолета были две его дочери, 10-летняя Анник и 12-летняя Мадита, а также пилот. Никто из них не выжил.

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О смерти американского актера немецкого происхождения сообщило издание The Guardian. Факт авиакрушения подтвердили представители Королевской полиции государства Сент-Винсента и Гренадины.

Легкомоторный самолет вылетел из аэропорта Бекии (один из островов Сент-Винсент и Гренадины) и направлялся в соседнюю Сент-Люсию. Борт потерпел крушение в водах Карибского бассейна. Береговая охрана извлекла из воды тела двух взрослых и двух детей.

Всего за пять дней до Рождества 51-летний Оливер закончил свои последние съемки – в предстоящем фильме "Навсегда держи свой мир" режиссера Ника Лайона. Последний подтвердил гибель звезды в Instagram и назвал Оливера замечательным коллегой, актером и другом.

За два дня до гибели актер опубликовал фотографию пляжа, пожелал подписчикам всего наилучшего в 2024 году и написал: "Пусть царит любовь".

В сети распространяется видео, на котором может быть запечатлен момент авиакрушения.

Оливер родился в Германии, но сразу после школы переехал в США. Проживал в Лос-Анджелесе. В Америке работал моделью, но потом посвятил себя актерству. Его карьера в кино началась в 1994 году с роли в 26 эпизодах сериала "Спасенные звонком: Новый класс".

Артист сыграл вместе с Джорджем Клуни и Кейт Бланшетт в фильме "Хороший немец", с Томом Крузом в "Операции "Валькирия", работал под руководством режиссеров Вачовски в "Спиди-гонщике".

Участвовал в целом в около 30 кинолентах и сериалах: "Спецотряд "Кобра", "Мушкетеры", "Восьмое чувство", "Аванпост", "Лучший рождественский бал" и другие.

Кристиан Оливер также озвучивал видеоигры Call of Duty и Medal of Honor в 2017 и 2020 годах соответственно.

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