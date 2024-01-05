Звезда 'Мэри Поппинс' умерла в возрасте 100 лет: почему Глинис Джонс вошла в историю

Американская актриса Глинис Джонс, сыгравшая суфажистку Винифред Бэнкс в фильме "Мэри Поппинс", скончалась в возрасте 100 лет. Ее актерская карьера длилась более восьми десятилетий, ведь на киноэкране звезда впервые появилась, будучи подростком.

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Известие о смерти знаменитости подтвердил ее менеджер Митч Клемм, пишет Metro. "Глинис прокладывала себе путь благодаря уму, сообразительности и любви к продуктивности, что повлияло на жизнь миллионов людей", – прокомментировал он.

Была звездой еще с детства

Джонс родилась в семье валлийцев 5 октября 1923 г. в Претории, Южная Африка. Ее мать-пианистка была в тех краях из-за гастролей.

С детства Джонс обожала танцевать и в 10-летнем возрасте даже получила диплом, позволявший ей преподавать искусство танца для других. К 12 годам она имела 25 золотых медалей по танцам в Англии, а в 13-летнем возрасте снялась в своем первом фильме.

Живой символ Диснея

В свое время Джонс называли живым символом Диснея, ведь в начале 1950-х годов в Англии вышло немало лент известной студии с ее участием. Через десять лет, в 1964-м, она вернулась в Дисней, чтобы сыграть в "Мэри Поппинс". Хитовый мюзикл собрал 13 номинаций премии Оскар, выиграв пять из них.

"Мэри Поппинс" и Уолт Дисней

Лично сам Уолт Дисней выбрал Джонс на роль, ставшую выдающейся в карьере актрисы. Мультипликатора заинтересовала игра Глинис и ее красочная персона.

Кинокритики были в восторге от персонажа Винифред Бенкс: они считали, что Джонс зажигала экран, как только появлялась в кадре.

Оскар и 80 лет карьеры

В 1960 году Джонс выиграла номинацию на премию "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Западники". В общей сложности она сыграла в более чем двух десятках театральных постановок и более чем в 50 художественных фильмах.

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