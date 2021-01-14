Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир

София Ковнир Люди 07:59, 14.01.2021 Обновлено: 08:05, 14.01.2021

60-летняя голливудская актриса Тильда Суинтон заявила, что она квир – человек, гендерная ориентация которого отличается от гетеросексуальной или цисгендерной идентичности.

По словам знаменитости, она только сейчас нашла себе людей близких по духу, среди которых много популярных режиссеров. Об этом женщина сообщила в интервью для издания Vogue.

Так, Суинтон считает, что квир – это о чувственности. Она рассказала, что всю жизнь чувствовала себя такой.

Кроме того, по ее словам, в этой среде также живут такие знаменитые режиссеры как Уэс Андерсон, Пон Чжун Хо, Джим Джармуш, Лука Гуаданьино, Линн Рэмси и Джоэнна Хогг.

Актриса отметила, что модельер Карл Лагерфельд и режиссер Дерек Джармен также были квир-людьми.

Актриса Тильда Суинтон заявила, что она квир
STYLEINSIDER

  • Напомним, Тильда Суинтон – британская актриса. Призер двух крупнейших кинофестивалей мира – Берлинского (1988, 2008) и Венецианского (1991). Лауреат премий "Оскар" и BAFTA в категории "Лучшая женская роль второго плана" в фильме "Майкл Клейтон".

  • Известна по ролям как в независимом кино, так и блокбастерах.

  • По поводу личной жизни известно, что Суинтон жила с шотландцем Джоном Патриком Бирном, художником и драматургом, от которого родила двойняшек – сына Ксавье и дочь Онор Суинтон Бирн. А с 2004 года актриса встречается с художником из Новой Зеландии Сандро Коппом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тильда Суинтон стала лицом ноябрьского номера украинского Vogue. Так, она украсила три обложки глянца.

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