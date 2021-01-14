Голлівудська акторка Тільда Свінтон зізналася, що вона квір

Софія Ковнір Люди 07:59, 14.01.2021 Оновлено: 08:05, 14.01.2021

60-річна голлівудська акторка Тільда Свінтон заявила, що вона квір – людина, гендерна орієнтація якої відрізняється від гетеросексуальної або цисгендерної ідентичності.

За словами знаменитості, вона тільки зараз знайшла собі людей близьких за духом, серед яких багато популярних режисерів. Про це жінка повідомила в інтерв'ю для видання Vogue.

Так, Свінтон вважає, що квір – це про чуттєвість. Вона розповіла, що все життя почувалася такою.

Крім того, за її словами, у цьому середовищі також живуть такі відомі режисери, як Уес Андерсон, Пон Чжун Хо, Джим Джармуш, Лука Гуаданьїно, Лінн Ремсі й Джоанна Хогг.

Акторка зазначила, що модельєр Карл Лагерфельд і режисер Дерек Джармен також були квір-людьми.

Акторка Тільда Свінтон заявила, що вона квір
STYLEINSIDER

  • Нагадаємо, Тільда Свінтон – британська акторка. Призерка двох найбільших кінофестивалів світу – Берлінського (1988, 2008) та Венеціанського (1991). Лауреатка премій "Оскар" і BAFTA у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану" у фільмі "Майкл Клейтон".

  • Відома за ролями як у незалежному кіно, так і блокбастерах.

  • Щодо особистого життя відомо, що Свінтон жила із шотландцем Джоном Патріком Бірном, художником і драматургом, від якого народила двійнят – сина Ксав'є і доньку Онор Свінтон Бірн. А з 2004 року акторка зустрічається з художником із Нової Зеландії Сандро Коппом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тільда Свінтон стала обличчям листопадового номера українського Vogue. Так, вона прикрасила три обкладинки глянцю.

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