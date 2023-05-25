'Год невероятных украинцев': Ефросинина в день рождения рассказала о жизни во время войны и выпустила трек с Пивоваровым

Украинская телеведущая и блогер Мария Ефросинина 25 мая празднует день рождения. В свое 44-летие она решила рассказать о своей жизни во время войны, обратиться к президенту России Владимиру Путину и представить дебютную композицию. Помог ей в этом украинский певец Артем Пивоваров.

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Артистка опубликовала новый пост в Instagram, где написала о том, что накипело у нее за последний год. Она призналась – в моменты отчаяния, растерянности и страха в ее жизнь входил кто-то, кто помогал и давал сил на новые свершения. Ведущая подчеркнула, что столько добра и заботы от незнакомых людей никогда не получала (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Именно наши люди не дали моей душе очерстветь от агрессии, которую я чувствую к врагу. Это был мой личный год невероятных украинцев! А вот плешивая бункерная з*лупа с задницей лягушки вместо лица, несмотря на все свое наворованное состояние, дворцы и власть, проклята целым миром, войдет в историю как самый больной на всю голову диктатор-террорист. Сегодня уже он боится пожать человеку руку, шугается стен своего бункера", – выразила свою мысль звезда.

Блогер также удивила поклонников композицией, записанной с Артемом Пивоваровым, на стихи Михаила Семенко под названием "Люблю". Сделать дуэт музыкант предложил Марии во время интервью в прошлом году. Для ведущей данное предложение стало приятным сюрпризом и вызовом, ведь для нее – это новый опыт. Ефросинина продекламировала "Сон" – одно из двух объединившихся в песне стихов поэта. Премьеру работы Пивоваров приурочил ко дню ее рождения.

"В видео "Люблю" раскрываются личные истории Артема Пивоварова и Маши Ефросининой. Главные герои погружаются в воспоминания о детстве, о котором напоминают старые фото и вещи, мысленно переносятся в те времена, в родной дом и теплые моменты жизни", – говорится под клипом в YouTube.

Пивоваров отметил: он рад, что ведущая поддержала его идею и помогла воплотить ее в реальность. А Ефросинина призналась, что она еще никогда не испытывала таких эмоций и готова была потерять сознание от волнения перед релизом.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что Марию Ефросинину заочно арестовали в России за "распространение военных фейков". Она высмеяла постановление суда и остроумно подколола певца Филиппа Киркорова. Чтобы узнать подробнее – переходите по ссылке.