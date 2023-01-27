Главный редактор американского Vogue Анна Винтур надела сине-желтый образ на показ Valentino в Париже. Фото

Главный редактор американского издания Vogue Анна Винтур, которую называют одной из самых влиятельных персон в мире фэшн-индустрии, посетила показ итальянского модного дома Valentino в рамках Недели высокой моды в Париже. Для выхода на публику журналистка выбрала стильный образ в цветах украинского флага.

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73-летняя редактор традиционно сидела в первых рядах модного шоу. OBOZREVATEL собрал снимки с события.

Винтур надела яркое пальто с широким воротником лимонного оттенка от итальянского бренда Prada. Она дополнила его элегантным синим шарфиком. Не удивительно, что мировые звезды выбирают именно эти цвета, ведь сочетание синего и желтого считается трендовым последний год.

Под низом у журналистки также было синее платье с цветочным принтом. Завершали образ черные сапоги на каблуке и солнцезащитные темные очки.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анна Винтур встретилась с украинскими дизайнерами в Париже. 18 талантливых украинцев представили свои коллекции в рамках мероприятия Vogue UA Ukrainian Designers Showcase.

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