Главную роль в сериале "Крепостная" получила российская актриса

В третьем сезоне украинского сериала "Крепостная" сыграет российская 25-летняя актриса Соня Присс. Она исполнит в киноленте роль главной героини – Кати Вербицкой.

Как сообщает пресс-служба сериала, на роль крепостной претендовало более 400 актрис. К тому же, уже стартовали съемки продолжения киноленты.

"Когда мы увидели пробы Сони, с первых минут поняли: "Вот она, наша новая Катя!". В ней четко видно характер. Это именно та Катя, которая прошла долгий и сложный путь", – рассказала шоуранер сериала Тала Пристаецкая.

Соня Присс. Instagram Сони Присс

Стоит отметить, что Присс заменит актрису Катерину Ковальчук, которая отказалась играть роль Вербицкой после того, как не смогла найти общий язык с кинокомпанией и продюсерами.

К слову, Соня Присс родилась в Санкт-Петербурге. С 2017 года начала сниматься в кино: известность актрисе принесли роли в мелодраме "Вторая первая любовь", а также в киноленте "Серебряные коньки".

Предлагаем вам сравнить двух актрис, которым досталась роль Кати Вербицкой: Катерину Ковальчук (слева) и Соню Присс (справа).

Катерина Ковальчук и Соня Присс. скрншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети опубликовали трейлер к ленте об украинском Шерлоке Холмсе.