Головну роль у серіалі "Кріпосна" отримала російська акторка

У третьому сезоні українського серіалу "Кріпосна" зіграє російська 25-річна акторка Соня Прісс. Вона виконає в кінострічці роль головної героїні – Каті Вербицької.

Як повідомляє пресслужба серіалу, на роль кріпосної претендувало понад 400 акторок. До того ж, уже стартували зйомки продовження кінострічки.

"Коли ми побачили проби Соні, з перших хвилин зрозуміли: "Ось вона, наша нова Катя!". У ній чітко видно характер. Це саме та Катя, яка пройшла довгий і складний шлях", – розповіла шоуранер серіалу Тала Пристаєцька.

Соня Прісс. Instagram Соні Прісс

Варто відзначити, що Прісс замінить акторку Катерину Ковальчук, яка відмовилася грати роль Вербицької після того, як не змогла знайти спільну мову з кінокомпанією і продюсерами.

До слова, Соня Прісс народилася в Санкт-Петербурзі. 2017 року почала зніматися в кіно: популярність акторці принесли ролі в мелодрамі "Друге перше кохання", а також у кінострічці "Срібні ковзани".

Пропонуємо вам порівняти двох акторок, якіим дісталась роль Каті Вербицької: Катерину Ковальчук (зліва) і Соню Прісс (праворуч).

Катерина Ковальчук і Соня Прісс. скрншот з відео

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