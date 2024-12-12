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Гитарист группы Franz Ferdinand поддержал Украину во время эфира BBC. Видео

Катерина Галущенко
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Гитарист группы Franz Ferdinand поддержал Украину во время эфира BBC. Видео

Гитарист рок-группы Franz Ferdinand Боб Харди поддержал Украину во время эфира на радио BBC, транслируемом на немалое количество государств. Он, вероятно, еще в начале полномасштабного вторжения России на свою гитару наклеил флаг нашей страны и с тех пор его не снимал.

Видео дня

Теперь на всех концертах Боб Харди ходит с одним и тем же инструментом и таким образом выражает свою поддержку. На это обратили внимание редакторы BBC и в один из кадров попала эта особая гитара и флаг Украины.

Гитарист группы Franz Ferdinand поддержал Украину во время эфира BBC. Видео

Стоит отметить, что Боб Харди еще 25 февраля 2022 года поддержал наше государство в войне против России. Гитарист опубликовал тогда фотографию из Киева, датированную июнем 2018 года. В кадр попал флаг Украины, который обычно вывешивается в памятные и праздничные даты.

Гитарист группы Franz Ferdinand поддержал Украину во время эфира BBC. Видео
Гитарист группы Franz Ferdinand поддержал Украину во время эфира BBC. Видео

Вероятно, фото было сделано после концерта Franz Ferdinand в столице, который находился в Киеве на арт-заводе "Платформа" 13 июня того года. Рок-группа ранее периодически ездила с выступлениями в Украину.

Ранее OBOZ.UA писал, что Imagine Dragons в очередной раз поддержали Украину на концерте. На концерте в Лос-Анджелесе солист поднял сине-желтое знамя, исполняя популярный хит "Bad Liar".

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