Гитарист группы Franz Ferdinand поддержал Украину во время эфира BBC. Видео

Гитарист рок-группы Franz Ferdinand Боб Харди поддержал Украину во время эфира на радио BBC, транслируемом на немалое количество государств. Он, вероятно, еще в начале полномасштабного вторжения России на свою гитару наклеил флаг нашей страны и с тех пор его не снимал.

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Теперь на всех концертах Боб Харди ходит с одним и тем же инструментом и таким образом выражает свою поддержку. На это обратили внимание редакторы BBC и в один из кадров попала эта особая гитара и флаг Украины.

Стоит отметить, что Боб Харди еще 25 февраля 2022 года поддержал наше государство в войне против России. Гитарист опубликовал тогда фотографию из Киева, датированную июнем 2018 года. В кадр попал флаг Украины, который обычно вывешивается в памятные и праздничные даты.

Вероятно, фото было сделано после концерта Franz Ferdinand в столице, который находился в Киеве на арт-заводе "Платформа" 13 июня того года. Рок-группа ранее периодически ездила с выступлениями в Украину.

Ранее OBOZ.UA писал, что Imagine Dragons в очередной раз поддержали Украину на концерте. На концерте в Лос-Анджелесе солист поднял сине-желтое знамя, исполняя популярный хит "Bad Liar".

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