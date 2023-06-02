Минус 10 лет: 5 любимых оттенков Кейт Миддлтон, которые делают ее моложе. Фото образов

Жена наследника британского престола принца Уильяма, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон всегда выглядит изысканно и элегантно. Ее наряды удачно подчеркивают фигуру и цветотип, визуально вытягивают силуэт и освежают.

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Почему Кэтрин не выглядит на свой возраст – 41 год? Конечно, благодаря здоровому питанию, активным занятиям спортом и beauty-процедурам. Также в этом помогают правильно подобранные цвета одежды. Рассказываем в материале OBOZREVATEL, какую палитру предпочитает герцогиня.

1. Белый и молочный

Вещи в белых оттенках делают любой образ легким и нежным. Они визуально омолаживают и делают глаза более выразительными. Кейт убеждена, что это действительно работает, поэтому часто выбирает одежду в подобной палитре (платья миди, костюмы, пиджаки и пальто). Эффектные и минималистические аутфиты подчеркивают благородство внешности и статус герцогини.

2. Лимонный и нежно-желтый

В большинстве своем Кейт носит пастельную палитру и нежный оттенок лимонного. Ведь эти цвета менее капризны по сравнению с насыщенным желтым. Реже – яркий лимонный. Принцесса выбирает лаконичные модели платьев без дополнительного декора и сложного дизайна. Иногда стилизует их шляпками в тон.

3. Синий и голубой

Благородный синий – один из любимых цветов королевских особ. Наряды в этой палитре Кэтрин надевает зимой, а в теплое время предпочитают оттенки голубого и базиликового. Это могут быть костюмы, пальто, пиджаки и платья. Они гармонично сочетаются с ее оттенком кожи и подчеркивают серо-зеленые глаза.

4. Красный и бордовый

Герцогиня Кембриджская носит как алые и багровые, так и бордовые оттенки. Но именно в ярко-красном она выглядит наиболее эффектно и статусно. Поскольку он удачно подчеркивает цвет волос и тон кожи, а также ассоциируется с энергией, любовью и страстью.

5. Розовый, пудровый и лиловый

В нежных оттенках розового и в лиловом Кейт выглядит наиболее гармонично, легко и беззаботно. Она выбирает в этой палитре костюмы с брюками, лаконичные платья и длинные пальто. Такие предметы гардероба улучшают тон кожи и делают ее более сияющей.

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