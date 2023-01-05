Гимн всех времен: Тина Кароль с группой Alphaville спела хит Forever young на украинском языке. Видео

Украинская певица Тина Кароль в новогоднюю ночь выступила на концерте в Берлине, который проходил возле Бранденбургских ворот. Поп-дива перепела хит Forever young с легендарной немецкой группой Alphaville. Вечер транслировался в прямом эфире на центральном немецком телеканале 2DF.

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Запись выступления появилась на официальном YouTube-канале украиской знаменитости. Кароль пропела несколько строк на украинском языке и настояла, чтобы солист бэнда Мариан Голд повторил за ней (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Завжди жива, вона була і є жива, непохитна і незламна ненько!", – прозвучало из уст Кароль и Голда. Тина назвала данный хит гимном всех времен и поколений, а также поблагодарила немецкого исполнителя за "зов сердца быть с украинцами". "Твой куплет на украинском вышел невероятно трогательным", – обратилась селебрити к Мариану.

"Этот куплет на украинском просто в самое сердце. Мы очень гордимся, Тина. Украина превыше всего", "Очень красивое выступление", "Могу бесконечно смотреть на этот дуэт, невероятно. Это браво!", "Можно любоваться вечно", "Желаю нашей Украине всегда быть forever young", – отреагировали на неожиданный дуэт украинцы в комментариях.

"Отныне украинский язык занимает особое место на мировой музыкальной арене!" – заявила Тина Кароль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Бабкин записал рождественскую песню с известным пуэрто-риканским певцом и автором хита "Feliz Navidad" Хосе Фелисиано. Композицию знаменитости посвятили украинским детям.

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