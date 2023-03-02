Герой нашего времени: защитник Мариуполя Илья Самойленко с позывным ''Гендальф'' стал лицом украинского бренда. Видео

Украинский бренд Indposhiv сделал лицом своего кампейна Indposhiv Bespoke "Такой один" одного из защитников Мариуполя Илью Самойленко. Боец прошел 8 лет войны, "Азовсталь", пережил плен и получил серьезное ранение, в результате чего лишился глаза и руки. Теперь военный учится жить с титаново-стальным протезом и стеклянным глазом.

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Команда Indposhiv на своем YouTube-канале в специальном ролике показала костюм, который сшила для героя Украины. Главная цель бренда – максимальная персонализация одежды, поэтому для Гендальфа создали усовершенствованную конструкцию одного из рукавов для его удобства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Мужской костюм – это походное явление от военной униформы. Строчка, цвет, подкладка, материал – все это имеет значение. Работа мастера, работа человека, который предан своему делу, настоящего ремесленника – это кусочек истории. Который ты надеваешь на себя, но который не стареет. Это и есть классика. А классика тем и отличается, что она вечна", – сказал в ролике Самойленко.

В Indposhiv отметили, их новая компания Bespoke подчеркивает то, как важно жить нормальной жизнью даже при ненормальных обстоятельствах. Клиенты бренда заказывают костюмы, объясняя это желанием носить изделие, как это было в нормальной жизни.

Напомним, Илья Самойленко в 2017 году подорвался на мине, серьезно повредив левую руку, шею, ногу и лицо. Он долгое время проходил реабилитацию. После начала полномасштабного вторжения военный отправился защищать Мариуполь. 21 сентября 2022 года его освободили из плена.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что королева Нидерландов во время официального визита на Карибы надела вышиванку украинского бренда. Максима отдала предпочтение роскошному платью ярко-небесного цвета с орнаментом. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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