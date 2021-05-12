Герой мема "Не хочу, не буду" раскрыл личность спустя 10 лет. Фото
Американец Коннор Синклер, который стал всемирно известным благодаря мему "Не хочу, не буду", решил раскрыть свою личность спустя 10 лет молчания. Все это время он боролся с наркотической зависимостью, а сейчас намерен продать популярный мем в виде NFT – невзаимозаменямых токенов, позволяющих покупателям приобрести право собственности на цифровой товар.
Такими подробностями парень поделился в интервью Know Your Meme. Он признался, принял решение больше не скрываться от общественности после знакомства с Кайлом Крэйвеном (герой мема про неудачливого Брайана, который продал изображение за 36 тысяч долларов) и автором гифки Nyan Cat, проданной за 590 тысяч долларов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Также Синклер рассказал, что ранее всегда отказывался от рекламных предложений из-за того, что его образ ассоциировали с употреблением наркотиков, а мем получил названия Really High Guy ("Действительно укуренный парень") и Stoner Stanley ("Торчок Стэнли").
Но парень объяснил, что на популярном снимке, который стал мемом, он просто был сильно вспотевшим.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в феврале в интернете снова начал пользоваться популярностью старый мем "сын маминой подруги" (СМП), смысл которого заключается в высмеивании общественного стереотипа сравнения людей с их более успешными ровесниками.