Гена Букин из сериала 'Счастливы вместе' вспомнил последнюю поездку в Украину, во время которой поссорился с Лаймой Вайкуле

Российский актер Виктор Логинов, исполнитель роли Гены в известном сериале "Счастливы вместе", который также "крутили" на украинском телевидении, вспомнил свою последнюю поездку в Украину, когда разговаривал с латышской певицей Лаймой Вайкуле, которая поддерживает наше государство. По его мнению, артистка очень свысока ведет себя, поэтому ей нужно "спуститься с небес на землю".

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Неприятный спор между знаменитостями был во время съемок телешоу в Киеве. Тогда Логинов исполнял роль звезды сцены, а Вайкуле – сурового судьи. И все бы ничего, если бы не словесная перепалка. Слово за слово – и началась ссора, которая, очевидно, оставила у российского актера незабываемые впечатления о латышке. О них он рассказал пропагандистскому медиа.

"С Лаймой Вайкуле у меня был конфликт. Словесный спор. Все произошло на одном из телевизионных шоу на украинском телевидении. Вайкуле сидела в жюри, я работал на сцене. Так, слово за слово – и начался спор. У нее была одна точка зрения, у меня была другая точка зрения, мы не сошлись", – сказал Логинов.

Он поделился, что из-за того, что Вайкуле не согласилась с его мнением, он получил о ней не самые лучшие впечатления. По его словам, латышка слишком возгордилась. "Впечатление тогда о ней у меня сложилось не очень хорошее. Есть некоторые люди, которые начинают "звездить" и улетают в заоблачные дали. Я всегда говорю, что никогда не надо этого делать. Чем выше табуретка, тем болезненнее с нее падать. И только человек вот так, как Вайкуле, себя начинает вести, свысока разговаривая со всеми, это всегда будет билетом в один конец..." – признался пропагандист.

Он также с сарказмом высказался по поводу заявления Лаймы Вайкуле о "спасении СССР" своим творчеством: "Ну спасибо, Лайма, спасавшая Советский Союз, потому что у нас, согласно твоей логике, не было ни науки, ни сельского хозяйства, ни промышленности в СССР, всех кормила ты..."

Напомним, что сериал "Счастливы вместе", в котором снимался Виктор Логинов, был целой пропагандистской машиной. Так, в одной из серий россияне присвоили Изюм, Бердянск и другие города, назвав их своими. В эпизоде показали маршрут, по которому едет одиозная семья из Екатеринбурга на курорт на Азовское море.

Ранее OBOZ.UA писал, что Лайма Вайкуле собралась спеть на русском языке в Украине. Она считает, что ее здесь встретят с распростертыми руками.

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