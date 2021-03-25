Кароль, Ефросинина и Полякова: как выглядят дома знаменитостей. Фото

Огромные гонорары позволяют звездам шоу-бизнеса строить роскошные особняки, виллы и апартаменты.

Кадры из впечатляющего экодома певицы Русланы, коттедж Ольги Поляковой с бассейном, камином и сыроварней, дом Тины Кароль с лаунж-зоной и роскошная квартира Марии Ефросининой удивят вас. OBOZREVATEL предлагает посмотреть на недвижимость звезд вместе.

Известная украинская певица Руслана уже несколько лет ведет здоровый образ жизни. Поэтому неудивительно, что ее дом полностью обеспечивается энергией ветра, солнца и земли.

Имение Русланы полностью обеспечивается природной энергией.

Руслана провела экскурсию журналистам и показала студию звукозаписи, зимний сад, бассейн и сам дом.

На свой день рождения певица Руслана показала роскошный особняк.

Экодворец певицы дополняет роскошный сад с цветами и травами, а с высоты можно увидеть молодые самшиты в форме рун.

Руслана Лыжичко показала свой дом.

Впервые дом Тина Кароль показала в программе "Светская жизнь" несколько лет назад.

Тина Кароль показала свой дом Екатерине Осадчей. Кадры из программы "Светская жизнь"

Трехэтажный коттедж расположен на участке площадью 20 соток под Киевом. Во дворе обустроена лаунж-зона и спортзал. Кароль больше всего гордится своим садом и огородом.

Роскошный особняк в английском стиле принадлежит Тине Кароль.

На первом этаже расположена кухня с большими витражными окнами. Лаконичный стиль и светлые оттенки дома создают сдержанный и роскошный вид. Зона для творчества Тины – третий этаж, его особенностью является роскошный белый рояль в центре комнаты.

Тина Кароль с сыном Вениамином на кухне в загородном доме. facebook.com/tina.karol

Маша Ефросинина не только известная телеведущая, но и блогер. Звезда активно ведет соцсети, где можно часто увидеть фото или видео из ее квартиры.

Ванная Марии Ефросининой выполнена в черно-белых тонах. Instagram/mashaefrosinina

Белые стены делают комнаты светлыми и просторными, а темные цвета удачно контрастируют на фоне. Например, кухня телеведущей полностью состоит из черной мебели, что добавляет роскошных акцентов квартире.

Кухня в современном стиле темных оттенков. Instagram/mashaefrosinina

В квартире Ефросининой есть просторная гостиная с белым диваном и игровой зоной для сына.

Маша Ефросинина демонстрирует на своем канале уборку квартиры. YouTube/Маша Ефросинина

Семейное гнездышко Маши и Тимура Хромаева отражает их неординарные личности.

Мария Ефросинина живет с семьей в роскошной квартире.

Украинская певица Оля Полякова провела экскурсию для программы "Светская жизнь" по загородному дому, где проходят ее карантинные будни.

Роскошный особняк Поляковой неоднократно появлялся на телеэкранах.

На большой территории расположены миниферма, огород, конюшня и бассейн. Она признается, что продукты в супермаркете не покупает, ведь все, что ей нужно, сама выращивает.

Оля Полякова любит готовить дома и имеет собственную сырную ферму.

Дом Поляковой полностью сделан из дерева, что создает особый уют. Также певица показала кухню, детскую комнату и домашний кинотеатр.

В усадьбе Поляковой есть роскошный бассейн и выход к реке.

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