Школа за два миллиона гривен в год: где за границей учатся дети украинских звезд и политиков. Фото
Кто из нас не мечтает отправить свое чадо на учебу за границу? Ведь образование там намного качественнее, и ребенок получит больше перспектив в будущем. Хотя стоимость обучения в зарубежных школах довольно высокая.
Сколько же стоит учеба за границей детей украинских звезд и политиков: Тины Кароль, Веры Брежневой, Виталия Кличко и других. OBOZREVATEL навел справки.
1. Тина Кароль
13-летний Вениамин учится в одном из самых престижных учебных заведений Лондона – в Repton Preparatory School. Школа располагается в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина Кароль платит за учебу сына около миллиона гривен в год.
Помимо учебы, Вениамин в свободное время играет на фортепиано и барабанах, а также занимается фехтованием и регби.
2. Вера Брежнева
Старшая дочь Веры Брежневой, 20-летняя Соня Киперман, переехала в Штаты в 16 лет. До этого она училась в Международной британской школе – одной из самых престижных и дорогих в столице Украины.
Переехав из Украины в США дочь бывшей участницы группы "ВИА Гра" два года отучилась в элитной школе в Калифорнии.
Сейчас Соня – студентка гуманитарного Whittier College в Лос-Анджелесе. В этом высшем учебном заведении изучают гуманитарные науки и искусство.
3. Игорь Кононенко
Экс-нардеп от "Блока Петра Порошенко" Игорь Кононенко отдал свою младшую дочь Ольгу в одну из самых старых школ Швейцарии – американскую TASIS (The American School in Switzerland). Дети там учатся по специализированной программе подготовки, направленной на поступление в лучшие мировые вузы.
Стоимость обучения Ольги обходится Кононенко в 2,2 миллиона гривен в год.
Старшая дочь Кононенко, Дарья, училась в швейцарском высшем учебном заведении Glion Institute of Higher Education. Там же получил образование и сын основателя сети "Эпицентр" Александра Гереги – Тарас.
В среднем год учебы здесь стоит около 1,1 миллиона гривен в зависимости от специализации.
4. Виталий Кличко
Дети мэра Киева Виталия Кличко Максим и Лиза живут в Германии и учатся в Международной школе Гамбурга (International School of Hamburg).
В этом образовательном учреждении год обучения стоит около 20 тысяч долларов.
5. Владимир Гройсман
Дочь бывшего премьер-министра Украины Кристина учится в частной школе-пансионе CATS College в Лондоне. Стоимость обучения – 35 тысяч долларов. Отдельно нужно платить и за проживание в кампусе – около 28 тысяч.
Кристина Гройсман выбрала специализацию "Искусство и дизайн" с изучением английского и французского.
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