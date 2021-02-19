Где туловище? Новая оптическая иллюзия с оленем озадачила сеть

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Олень

В соцсетях показали фотографию оленя, голова и шея которого торчит из-за ствола дерева, при этом туловища его не видно.

Соответствующий кадр разместила американка Дженни Макмиллан в Facebook. Она заявила, что наблюдала за стадом белохвостых оленей, которые пришли на задний двор ее дома в поисках еды, и заметила необычную оптическую иллюзию. После чего решила сфотографировать одного из парнокопытных.

"Понятия не имею, как сделать так, чтобы на фото пропало туловище. Это просто было снято в нужный момент", – отметила Дженни.

Фото с оптической иллюзией

Пользователи сети начали предлагать различные варианты того, как на самом деле спрятался олень. Одни юзеры предположили, что животное стоит на передних копытах, подняв задние высоко вверх.

Фото с оптической иллюзией

Другие пошутили, что у этого оленя просто слишком короткое туловище.

Фото с оптической иллюзией

В итоге юзеры пришли к мнению, что олень стоял прямо перед деревом и повернул голову вбок, выглянув за ствол, из-за чего его туловище осталось в "слепой зоне".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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