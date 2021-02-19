Где туловище? Новая оптическая иллюзия с оленем озадачила сеть

В соцсетях показали фотографию оленя, голова и шея которого торчит из-за ствола дерева, при этом туловища его не видно.

Соответствующий кадр разместила американка Дженни Макмиллан в Facebook. Она заявила, что наблюдала за стадом белохвостых оленей, которые пришли на задний двор ее дома в поисках еды, и заметила необычную оптическую иллюзию. После чего решила сфотографировать одного из парнокопытных.

"Понятия не имею, как сделать так, чтобы на фото пропало туловище. Это просто было снято в нужный момент", – отметила Дженни.

Пользователи сети начали предлагать различные варианты того, как на самом деле спрятался олень. Одни юзеры предположили, что животное стоит на передних копытах, подняв задние высоко вверх.

Другие пошутили, что у этого оленя просто слишком короткое туловище.

В итоге юзеры пришли к мнению, что олень стоял прямо перед деревом и повернул голову вбок, выглянув за ствол, из-за чего его туловище осталось в "слепой зоне".

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