'Где цветы?' Рената Литвинова перепела знаменитую антивоенную песню Марлен Дитрих и вызвала восторг. В чем ее особенность

Российская актриса и драматург Рената Литвинова перепела антивоенную композицию немецкой исполнительницы Марлен Дитрих – Sag Mir Wo die Blumen Sind ("Скажи мне, где цветы?") Современное исполнение так называемого "гимна пацифизма", получившего популярность после Второй мировой войны, вызвало фурор среди россиян.

На прочтение строчек песни был снят настоящий клип, режиссером которого стала сама Литвинова. С роликом, набравшим более 250 тысяч просмотров за 2 дня, можно ознакомиться на YouTube исполнительницы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отметим, что Sag Mir Wo die Blumen Sind – необычная песня, ведь ее текст построен по образцу кругового стиха, где концовка приводит слушателя к тому, с чего он начинался.

Видео дня

В частности, в композиции можно выделить 5 основных вопросов и ответов на них, которые позволяют слушателям задуматься над тем, как разорвать круг смертей и какие последствия ждут людей, пострадавших от войны.

"Скажи мне где цветы? – их девушки сорвали. Скажи мне, где девушки? – их парни забрали. Скажи мне, где ребята? – Они пошли в солдаты. Скажи мне, где солдаты? – Они легли в могилы. Скажи мне где все могилы? – их спрятали цветы", – поется в "гимне пацифизма".

В свое время Sag Mir Wo die Blumen Sind была на пике популярности в Европе, ведь транслировала гуманность и человеческие ценности, необходимые людям после пережитой войны.

Интересно, что первую версию "Скажи мне, где цветы?" записал в 1955 году американец Пит Сигер на основе казацкой песни "Колода-Дуда". Через пять лет музыкант из США Джо Хиккерсон усовершенствовал строчки, сделав круговую песню. После этого было записано несколько десятков версий композиции.

В клипе поклонникам творчества Литвиновой показали роскошную сцену парижского театра, куда главная героиня пришла в пушистом наряде от Balenciaga. Видео снято в стиле тех времен, когда композиция была наиболее популярной, что можно заметить по образу Литвиновой: характерной прическе и макияже.

В комментариях подписчики пришли в восторг от работы актрисы и разглядели в ней отсылку к сегодняшней войне в Украине.

"Очень хорошее и деликатное послание, кричащее на злобу дня", "Какой глубокий подтекст! Как актуально", "Выполнено потрясающе, и слова песни наполнены глубоким содержанием", – говорится в сообщениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская певица Диана Арбенина представила авторскую песню "Не молчи", в которой рассказала правду о массовых смертях россиян в Украине. Звезда призвала говорить о войне и не поддерживать ее.