Лидер O.Torvald Женя Галич откровенно рассказал о неудачном свидании с двумя девушками и удивил интимным признанием

Украинский певец, лидер рок-группы O.Torvald Евгений Галич поделился деталями одного из своих самых неудачных свиданий. По словам артиста, он был на встрече одновременно с двумя девушками, выигравшими возможность провести время со звездой, однако его спутницы выпили слишком много алкоголя.

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Об этом 40-летний исполнитель рассказал в интервью на YouTube-канале "Люкс ФМ". Он отметил: из-за того, что не употребляет спиртные напитки, чувствовал себя довольно некомфортно.

"Случилось так, что у меня было свидание с двумя девушками одновременно. Они его выиграли, так случилось. Вообщем, они очень сильно напились, а я же не пью. Они мне постоянно что-то рассказывали, а трезвому тяжело такое воспринимать. Это было очень некомфортно, потому что у них постоянно возникало желание что-то мне рассказывать или прикасаться ко мне", – поделился знаменитость.

Как отметил Женя Галич, со временем он решил предложить девушкам подвезти их домой. Его спутницы сразу согласились, однако быстро проститься с ними не удалось. По словам певца, свидание проходило в центре Киева, а девушки живут на левом берегу столицы. Поэтому, находясь за рулем, фронтмену O.Torvald пришлось "слушать разные басни".

Кроме того, Евгений Галич поделился откровенными деталями своей личной жизни. Исполнитель признался, что у него был интим втроем.

"Конечно, был такой опыт. Мне понравилось. Как может не нравиться секс", – заметил артист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Женя Галич признался, как жена реагирует на свидание с другими женщинами.

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