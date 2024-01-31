'Где сейчас Дубинский? В СИЗО!' Ефросинина сравнила Иванова и Петрова с уличным мусорником и раскрыла цель политтехнологов

Скандал с ведущими популярного YouTube-канала ISLND TV "политтехнологов" Владимиром Петровым и Сергеем Ивановым никак не утихает. После того как они начали безосновательно унижать коллег, о своем опыте рассказала также телеведущая Маша Ефросинина. Она разделяет мнение своей аудитории, что из-за отсутствия института репутацию оба ведущих до сих пор могут выражать свои мизогонные утверждения по отношению к женщинам и имеют свою аудиторию поклонников.

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Ефросинина в Instagram-рассказах отметила, что она едва ли не самая популярная женщина, которую Иванов и Петров "обливают помоями" на постоянной основе. В частности, по ее мнению, если оба мужчины извинятся за свои высказывания, то не смогут отбелить себе репутацию.

"Я едва ли не самая первая женщина, с которой они начали оббивать свои мизогонные нарративы, едва ли не "самое любимое" их кликбейтное имя, снёсшая которое они собирают свои желанные просмотры. Меня они системно оскорбляют, обливают помоями и говорят суто клевету. Я никогда не привлекала ваше внимание к этому, потому что для меня они просто как уличная свалка, мимо которой я каждое утро прохожу, не поворачивая головы. И сейчас я даже не хочу пачкать свои пальцы, которыми набираю этот текст, чтобы писать их имена!" – написала Ефросинина об отношении Иванова и Петрова к себе.

Нежелание "писать их имена", вероятно, было намеком на фрагмент, когда ведущие не смогли вспомнить имя Алины Доротюк, обливая интервьюера грязью. По мнению телеведущей, своими негативными высказываниями Иванов и Петров лишь пытаются получить больше внимания от общества.

"Мое убеждение – они только этого и добиваются: чтобы их увидели, чтобы обсуждали широким обществом, чтобы подсветили социальным фонариком дно той выгребной ямы, откуда они лают! Я не стала постить тот позорный ролик (который они кстати уже удалили), чтобы таким образом поддержать Алину, Люду и Алену, потому что не хотела, чтобы еще 2 млн человек увидели и услышали этот смрад о замечательных женщинах, потому что считаю, что невозможно закенселить то, что базово не имело и не имеет социального веса, репутации и авторитета. Даже если они извинятся, они не прекратят вонять", – объяснила свое мнение телеведущая.

В частности, Ефросинина вспомнила клевету, которую получила после осуждения Народного депутата и журналиста Александра Дубинского.

"Преимущество моего опыта и возраста в том, что я видела таких упырей десятками... Один только Дубинский сколько вылил грязи на нас с Тимуром [Хромаевым. – Ред.] – надо отдать ему должное, даже доказал "каких тебя реформ не хватает" к национальному масштабу. И где он сейчас? В СИЗО, друзья, в СИЗО..." – написала телеведущая.

Как мы выше писали, из-за плохо устроенного в Украине института репутации, по мнению аудитории Маши Ефросининой, ведущие ISLND TV вряд ли будут наказаны. Тем более их могут спонсировать, поэтому клевета может продолжаться и дальше.

"Все эти зал*пы позволяют себе оскорблять, оговаривать, обижать других, потому что за ними кто-то стоит, спонсирует, крышует, чтобы расширять свои каналы влияния. В стране нет института репутации, поэтому никто из этих мусорников не боится наказания, больших материальных взысканий и судебных тяжб... К тому же наша система не защищает моральный ущерб человека..." – рассказала гипотезы своей аудитории Ефросинина.

Ранее OBOZ.UA подробнее рассказывал о скандальных высказываниях Сергея Иванова и Владимира Петрова. Они беспричинно назвали интервьюера Алину Доротюк "страшной женщиной" и отправили ее "на теплотрассу" искать страшных подружек. Впоследствии они также обидели певицу alyona alyona из-за ее лишнего веса и реперской деятельности. За свои слова они все еще не извинились, но видео, в котором бурно обсуждали женщин, удалили.

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