'Где мы броник на тебя найдем?' Жогло из 'Варьятов' заявил, что он солдат в запасе, и рассказал, как над ним шутят

Украинский комедийный актер и сценарист, звезда шоу "Варьяты" Владимир Жогло признался, что проходил военно-врачебную комиссию и считается солдатом в запасе. Однако над возможной службой в армии артиста часто посмеиваются, мол, звезде не найдется бронежилета по размеру.

По словам юмориста, он не боится вступить в ряды ВСУ, но сейчас военкомат считает знаменитость временно непригодным по состоянию здоровья. Об этом Жогло рассказал в интервью "Прямой красной" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это чистая правда. Я пришел проходить ВВК, и все сказали: "О, какие люди. Где хотите служить?" Я говорю: "Ребята, где угодно. Просто найдите на меня разгрузку". А они сказали, что так нечестно", – рассказал комик.

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Артист раскрыл, что готов служить Украине, однако, очевидно, по состоянию здоровья пока в армию его не зовут. Однако Жогло подчеркнул, что не считается комиссованным.

На передовой с воинами артист часто шутит о своем весе и военной службе. Герои, по его словам, смеются над импровизированными сценками на эту тему.

"Мы говорим: "Представьте, Жогло попадает в одну из бригад. Сидит комбат и такой: "Ну ладно, разгрузка. Где мы броник такой найдем?" Я говорю: "Да у меня кум – Притула". А он говорит: "Даже Притула такой сбор не откроет". Жогло был бы уникальным снайпером. Не потому что хорошо стреляет, а потому что может 18 часов неподвижно лежать", – поделился несколькими шутками артист.

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Он подчеркнул, что подобный юмор может позволить себе только с военными, потому что рядовые украинцы "на обнаженном нерве". Юморист подчеркнул, что понимает бурную реакцию людей на деятельность комиков, но считает юмор способом отвлечься от ада вокруг.

Ранее OBOZ.UA писал, что победитель проектов "Голос. Дети-2" и "Голос країни-10" Роман Сасанчин рассказал, почему не встал на защиту родины. 21-летний артист признался, что не скрывается от службы в армии.

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