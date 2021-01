Гарт Брукс появился в образе ковбоя на инаугурации Байдена. Фото

Знаменитый американский исполнитель Гарт Брукс появился в необычном образе на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и спел захватывающую песню под названием "Amazing Grace".

Певец предстал на публике в наряде ковбоя. Об этом OBOZREVATEL стало известно во время трансляции мероприятия (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, музыкант вышел в светлых джинсах, темной рубашке, пиджаке и ковбойской шляпе. Также Брукс был в медицинской маске. Его образ дополнял широкий пояс на штанах.

Затем знаменитость снял маску и шляпу, и исполнил композицию.

Напомним, Гарт Брукс – американский исполнитель кантри-музыки. Брукс привнес элементы рок-музыки в свои записи и концертные выступления, что принесло ему огромную популярность. Этот прогрессивный подход позволил ему доминировать в чарте кантри-синглов.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская певица Дженнифер Лопес выступила на инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена и исполнила трогательную композицию под названием "This Land Is Your Land" & "America, The Beautiful".