'Золотой глобус-2024'. Звезда 'Оппенгеймера' Киллиан Мерфи с красной помадой на носу поразил публику искренней речью

Во время одной из самых почетных кинопремий года "Золотого глобуса-2024" звезда "Оппенгеймера" Киллиан Мерфи поразил публику отпечатком красной помады на носу и эмоциональной речью, которая обычно не присуща актеру. Сразу после того, как Киллиану объявили о премии, его жена Ивонн Макгиннесс поцеловала звезду и оставила след счастья на его носу.

Видео дня

Она пыталась стереть помаду с лица, но все же Мерфи пришлось получать награду с красным носом, пишет Express. Звезда "Острых козырьков" не постыдился нового имиджа и даже в шутку начал речь с вопроса по этому поводу: "Первый вопрос: у меня помада на всем носу?"

После того как публика подтвердила новый "макияж" актера, он решил, что не собирается его вытирать. Впоследствии фанаты эту ситуацию "разнесли" в соцсетях и от души посмеялись над Мерфи. Многие сравнивали его со стандартами своего идеального парня, а кто-то просто радовался достижениям любимого актера. Один из поклонников заметил также его счастливую улыбку. "Ему следует чаще побеждать, потому что это лучшее, что я видел, как он смеется и улыбается. В противном случае это Киллиан, которого я знаю", написал пользователь сети X, поделившись подборкой видео с традиционно грустным актером.

Эта речь очень поразила поклонников Киллиана Мерфи, ведь уже более полугода сетью распространяется мнение, что актер довольно тихий, сдержанный и эгоистичный. Но во время вручения премии, звезда опроверг мнение публики о себе и доказал, что очень предан и харизматичен. Мерфи более 20 лет ведет актерскую карьеру и за это время он воздерживался от публичных выступлений и речей, того с Киллианом в сети до сих пор ходят мемы, как о человеке, который "просто желает уйти домой".

Во время своего выступления Мерфи похвалил режиссера "Оппенгеймера" Кристофера Нолана. "Я понял, что он другой, когда впервые попал на съемочную площадку Кристофера Нолана. По уровню строгости, уровню сосредоточенности, уровню преданности, полному отсутствию каких-либо вариантов смены актеров я мог сказать, что я в руках дальновидного режиссера и мастера".

Мерфи также поблагодарил актеров, снимавшихся вместе с ним в фильме: "Одна из самых красивых и уязвимых вещей в актерской деятельности состоит в том, что ты на самом деле не можешь сделать это сам. У нас был невероятный актерский состав в этом фильме. Это была магия, и некоторые из них сегодня здесь. Эмили Блант, Роберт Дауни младший, Мэтт Дэймон, Гэри Олдман. Спасибо, что терпели меня и держали в этом фильме".

Зрителей сильно поразила речь тем, что они ожидали, что Киллиан будет традиционно замкнутым, произнесет одно предложение и уйдет. На самом деле произошло наоборот. Неизвестно, повлияло ли на актера общение с Робертом Дауни-младшим, который немало времени провел рядом с Мерфи во время награждения, или же сама ситуация с помадой на носу заставила звезду показать свою харизму.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, что фильм "Оппенгеймер" получил наибольшее количество наград с первым местом во время кинопремии "Золотой глобус", хотя больше всего ставок делали на "Барби".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!