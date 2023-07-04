'Гарри Поттер' Дэниел Рэдклифф впервые рассекретил пол своего первенца и поделился впечатлениями от отцовства

Всемирно известный британский актер Дэниел Рэдклифф, славу которому принесла роль Гарри Поттера в одноименной культовой франшизе, впервые рассекретил пол своего ребенка, родившегося весной 2023 года. 33-летний кинематографист тщательно скрывает свою личную жизнь, однако немного приоткрыл занавес и признался – он папа мальчика.

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Подробностями своего первого опыта отцовства Рэдклифф поделился в интервью изданию ET. Он с восторгом рассказывал о воспитании новорожденного сына, а также расхваливал старшую его на пять лет избранницу – американскую актрису Эрин Дарк – за ее успехи в материнстве.

"Гарри Поттер" счастлив проводить время с маленьким наследником, хотя и не скрывает, что порой это "сумасшествие и напряженность". Впрочем, звездный папа хотел бы проводить с первенцем еще больше времени, что иногда из-за работы становится просто невозможным.

"Это здорово. Это сумасшествие и напряженность, но он прекрасен, а Эрин потрясающая – это настоящая честь провести это время с ним. Я всегда собирался взять отпуск, на что не каждый может пойти, и поэтому я могу просто проводить с ним много времени, и это прекрасно. Итак, мы отлично проводим время", – рассказал актер.

Рэдклифф планирует уделять семье как можно больше своих сил и времени, однако полностью забрасывать карьеру он не намерен, чем сильно успокоил своих фанов, ведь ранее делал заявления об уходе из кино.

"Не думаю, что уходить из кино – это хорошее решение", – подчеркнул звезда.

Напомним, Эрин Дарк и Дэниел Рэдклифф познакомились 11 лет назад на съемках фильма "Убей своих любимых". Любопытно, что по сюжету им пришлось изображать любовников и сняться в постельной сцене. После чего актер в шутливой форме признался, что именно после этого их отношения вышли на "новый уровень". Спустя два года ходили слухи об их помолвке, но отец Эрин опроверг информацию. Пара всячески оберегают свою личную жизнь от назойливых папарацци и любопытных поклонников, поэтому любые их совместные появления на публике и интервью становятся настоящим событием.

Отметим, 29 июня этого года стало известно о том, что во второй раз стала мамой всемирно известная британская супермодель Наоми Кэмпбелл. У 53-летней звезды родился сын, которого, вероятно, родила суррогатная мать. Все подробности – в нашем материале. А 30 июня о пополнении сообщила украинская модель Алла Костромичева. У нее родилась дочь.

Как писал OBOZREVATEL ранее, известный украино-американский хореограф Макс Чмерковский, который также был главным героем первого сезона украинского "Холостяка", впервые показал лицо своего новорожденного сына. Малыш появился на свет 18 июня этого года.

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