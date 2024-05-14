Гарик Корогодский признался, о чем единственный раз в жизни разговаривал с Зеленским и кто стоял за 'удобным и послушным' Януковичем

Украинский бизнесмен, блогер и меценат Гарик Корогодский рассказал, что однажды лично встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло в 2018 году, когда он еще не вступил в должность. Кроме этого, миллионер высказался о бывшем лидере страны Викторе Януковиче, которого назвал "вывеской" и "бумажкой".

По его словам, за беглым экс-президентом стояли "сильные менеджеры". Такое мнение Гарик Корогодский высказал в интервью Славе Демину.

"Я с Зеленским говорил один раз в жизни, когда он шел на выборы. До этого, в 2018 году, мы встретились. Что-то мы обсуждали о предстоящих выборах. Все. Больше с ним не общался. Я бы пожелал ему сил и воодушевления", – сказал бизнесмен.

Гарик Корогодский считает, что президенту Украины нужно много сил, чтобы противостоять внешнему врагу и представлять воюющую страну на международной арене.

Однако таких же теплых слов в адрес Виктора Януковича украинец не может сказать. Как он вспомнил, при президентстве беглеца у предпринимателя пытались отобрать бизнес.

"Янукович не был президентом. Янукович был вывеской. За ним стояла очень сильная команда менеджеров. То, что они делали, как они использовали эту силу, это другой вопрос. Как у меня забирали бизнес – тоже другой вопрос. Янукович был просто бумажкой", – сказал бизнесмен.

Отвечая, почему именно Янукович стал кандидатом в президенты этих "менеджеров", Гарик Корогодский объяснил: "Он был послушен и удобен".

Больше деталей о президентстве беглеца и своих личных счетах с ним миллионер решил не рассказывать.

Ранее OBOZ.UA писал, что Маша Ефросинина поделилась впечатлениями о президенте и первой леди, с которыми не раз общалась лично.

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