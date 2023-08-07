'Гарем' любовниц и 'неудобный' сын: что скрывает беларуский диктатор Лукашенко и почему он пытался избавиться от своего ребенка

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко является ярым псевдозащитником традиционных семейных ценностей, а на деле – меняет любовниц как перчатки и даже, по данным некоторых оппозиционных журналистов, отрекся от одного из своих наследников из-за его врожденных проблем с развитием. При этом законная супруга у усатого диктатора есть, однако он с ней не живет и очень давно. Разводиться же Александр Григорьевич не собирается и искренне удивляется, когда кто-то интересуется почему. "Не вижу смысла", – отвечает путинский прихвостень.

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Всего у Лукашенко трое детей. Самый известный из них – младший Коленька. А вот двоих старших – Виктора и Дмитрия – беларускому вождю родила как раз его законная жена Галина Родионовна Лукашенко (в девичестве Желнерович). OBOZREVATEL расскажет о ней и других "фаворитках" диктатора, а также поделится тайной о его вероятном четвертом ребенке.

Галина Родионовна живет в частном доме в беларуской деревне Рыжковичи. Работает главным специалистом по санаторно-курортному оздоровлению и лечению при райисполкоме города Шклова. Она – школьная любовь Лукашенко. Дочь завуча, которая после школы поступила в тот же университет и на тот же исторический факультет, что и ее бойфренд. У пары был довольно бурный роман, но уже к моменту первой инаугурации на пост президента Беларуси их отношения остыли.

В последний раз пару видели вместе в 1994-м во время визита в Израиль. Как раз в этом году Лукашенко был впервые избран президентом. То есть практически 30 лет супруги, если их можно таковыми назвать, живут порознь и не общаются, но при этом расторгать брак одиозный самопровозглашенный президент не собирается. Видимо, это для него и есть "сохранением семейных ценностей".

Как мы уже заметили выше, Желнерович родила Лукашенко двоих старших сыновей, а вот кто мама любимчика Коленьки – до сих пор официально неизвестно. Впрочем, в СМИ уже давно сошлись на том, что это уроженка Бреста Ирина Абельская. На момент рождения Коли ей было 29 лет, а диктатору – 50. После первых выборов Абельская занимала должность личного врача президента.

Вскоре она начинает регулярно сопровождать картофельного фюрера на всех публичных мероприятиях и официальных встречах. В 2001 году Ирину выдвигают на должность главного врача в больнице Управделами президента, а ее мать, Людмилу Постоялко, назначают министром здравоохранения. Позже Лукашенко даже наградил предполагаемую мать своего третьего сына орденом Почета.

И хотя информация о том, что Абельская – мать Коли Лукашенко, остается неподтвержденной, а сама женщина держится вдали от вероятного сына, ее, кажется, все устраивает. Успешная карьера, приглашения на медицинские форумы в качестве почетной гостьи и многие другие привилегии обеспечены Ирине, пока пост президента, пускай и незаконно, занимает Александр Григорьевич.

А Коле посчастливилось стать любимчиком диктатора. Впервые он появился с папой на публике в трехлетнем возрасте, тогда же о его существовании в принципе стало известно. Сам Лукашенко тогда говорил: "Это не секрет. Что тут скрывать? Это же от Господа Бога! Как же можно о матерях или о детях говорить, что это чужое, это не мое? Это преступление перед Богом. Я приезжал с сыном к Владимиру Владимировичу, Путин мне сказал: ой, Александр Григорьевич, это же Божий дар!"

Больше детей диктатору никто не рожал. По крайней мере, об этом ничего неизвестно. Однако "гарем" самопровозглашенного президента на этом только начинается. В 2007 году рядом с Лукашенко постоянно замечают певицу Ирину Дорофееву. После знакомства с президентом карьера вокалистки, как и следовало ожидать, пошла в гору. Причем кумиром для беларусов Дорофеева стала поневоле: ее буквально пропихивали везде, где надо и не надо. Лицо артистки печатали на пакетах, бейсболках, блокнотах и огромных баннерах.

Сама же Дорофеева сопровождает президента на всех публичных мероприятиях, живет в президентской резиденции во время "Славянского базара" в Витебске, а на день рождения дарит Лукашенко песню: "Ангел мой несравненный, неземной и нереальный". В ответ на это диктатор поздравляет певицу в день ее рождения с экрана телевизора.

Однако вскоре Лукашенко переключается на более молоденькую представительницу отечественного шоу-бизнеса – 18-летнюю певицу и актрису Марту Голубеву. Она танцевала с президентом в День независимости страны в 2008 году. А на "Мисс Беларусь-2016" Марта сидела по правую руку от главы государства. Однако по левую руку на том же конкурсе сидела другая пассия опального лидера – ведущая "Белтелерадиокомпании" Полина Шуба. Ранее она уже появилась вместе с Лукашенко на матче Чемпионата мира по хоккею в Минске. А на первом в Беларуси Венском балу Александр Григорьевич танцевал с ней вальс.

У Полины Шубы, к слову, после знакомства с Лукашенко также дела пошли в гору. Она и модель, и телеведущая на передовых каналах, которую, помимо прочего, награждают премией "Телевершина" как лучшую ведущую ежедневной информационной программы.

После Полины была 21-летняя витебская студентка Кристина Неверо. Она выиграла конкурс красоты "Королева весна-2016" в Витебске, который организовали БРСМ, Минобразования и Национальная школа красоты. Еще одна девушка, которую не раз видели рядом с Лукашенко, – Алина Роскач. И здесь диктатор не стал изменять традициям – молоденькую красавицу он заметил на конкурсе красоты.

"Я ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. С одной стороны – сын, с другой – девчонка. В моей службе протокола работают очень красивые девчата, которые часто сами просятся посидеть рядом со мной", – выдал однажды приспешник и главный фанат Путина.

К слову, и среди сотрудниц у Лукашенко была "фаворитка" – Дарья Шманай. Сам президент РБ говорил, что она "выше крыши". Она сопровождала фюрера на официальных приемах, спортивных и культурных мероприятиях.

Наибольший интерес у СМИ вызывает Мария Василевич, последняя фаворитка Лукашенко. Она появилась в медийном пространстве после посещения самопровозглашенным президентом (не удивляйтесь) конкурса "Мисс Беларусь-2018". После этого 21-летняя красавица постоянно появляется с Александром Григорьевичем, который годится ей в дедушки, на публике, а он, обращаясь к ней, постоянно повторяет: "Машенька, детка".

Внимание президента к девушке достигло апогея, когда он лично готовил ее к конкурсу "Мисс мира" в 2019 году. Лукашенко также учил свою молодую пассию колоть дрова и танцевал с ней вальс на новогоднем балу. Более того, помимо других "плюшек" от лидера страны, Василевич была удостоена премии "За духовное возрождение" – "за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность".

И пока кто-то продолжает сомневаться, что "Машенька" достигает вершин благодаря Лукашенко, она неожиданно становится депутатом Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата республиканского парламента) нового созыва.

Есть еще перечень менее популярных девушек, с которыми в то или иное время был замечен любитель молоденьких красавиц. Однако вспомним о детях диктатора, а точнее об одном конкретном ребенке, от которого Лукашенко якобы отказался. Соответствующее расследование провели и обнародовали беларуские журналисты-оппозиционеры ресурса Nexta.

Так, они выяснили, что у Лукашенко есть умственно отсталый сын, которого скрывали от общественности в детдоме и скрывают до сих пор. Мальчика якобы родила в 2002 году все та же Ирина Абельская – вероятная мама Коленьки. Ребенок появился на свет с особенностями развития – умственной отсталостью, аутизмом и недоразвитыми слуховыми проходами (глухонемой). "Батька" запаниковал, что "неудобный" сын навредит его политической карьере, поэтому решил от него избавиться. Малыша записали на девичью фамилию матери – Матвей Постоялко и упрятали в детдом "подальше от посторонних глаз".

Сейчас Матвея якобы прячут в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов №2 в Минске. Поговаривают, что Лукашенко, узнав о беременности Абельской, избил ее до потери сознания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент РФ не признает собственных детей, а Кремль всячески отрицает любую информацию о наследниках диктатора. Так, помимо двоих дочерей от первого брака и одной внебрачной дочери, у Путина, по словам иностранных и российских журналистов, есть еще сыновья от гимнастки Алины Кабаевой, которую называют его любовницей. Подробнее о них – читайте в нашем материале.

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