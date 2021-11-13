Гараж, домино и пиво: как развлекались мужчины в СССР. Фото

Без интернета, приставки и кальяна в СССР мужчинам было скучно. Пока жена занималась воспитанием детей, готовила блюда с доступных продуктов и убирала в квартире, мужу приходилось придумывать свои способы развлечься.

Поэтому они круглосуточно торчали в гаражах, пили самогон, "рубились" в домино и карты на лавочках во дворах. OBOZREVATEL рассказывает о мужском досуге в Советском Союзе.

Песни под гитару

Посиделки во дворе с гитарой были самым любимым развлечением в СССР. Маэстро исполнял культовые советские синглы, а девушки подпевали. В газетных киосках было сложно найти сборники с аккордами, поэтому их переписывали и передавали из рук в руки или импровизировали.

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Посиделки под пиво

Мужские посиделки в СССР не обходились без пива. Выходцы из Советского Союза убеждают, что в то время напиток был без консервантов и химикатов. Но в магазинах продавали по большей части разливное пиво и поэтому обычно его разбавляли. В зависимости от сорта срок хранения составлял от 7 до 14 дней. Но все выпивали на следующий день после поставки в гастроном.

Маевки на природе

Сезон маевок в Советском Союзе начинался с первым потеплением, а заканчивался, когда начинался сезон осенних дождей. Горожане стремились вырваться из суетливого города на природу на несколько дней. Хотя и принято было ехать только в компании парней, всегда с собой брали женщин, чтобы те помогали готовить. Привычных нам майских шашлыков в то время не было. Вместо этого брали с собой кусок сала, лука и хлеба, и обязательно – бутылку самогона.

Настольные игры

Еще одно известное занятие во дворах для мужчин всех возрастов – настольные игры: хоккей, шахматы, шашки, нарды и домино. Иногда устраивали даже целые турниры и играли на деньги. Среди подростков это был популярный способ заработка.

Дворовой хоккей

Раньше каток зимой был почти в каждом дворе в СССР. Дети катались на коньках, а мужчины устраивали чемпионаты и учили сыновей играть в хоккей. Из амуниции у спортсменов были только коньки и клюшка. Вратарь надевал две пары брюк, чтобы мягче было падать, защищая ворота.

Гаражный кооператив

Чтобы стать настоящим мужчиной в СССР, достаточно было иметь гараж. "Зависнуть" в гараже сугубо мужским коллективом было необходимо, даже если автомобиль не требовал ремонта. Просто там всегда были запасы алкоголя и закусок.

Футбол и пионербол

Младшие ребята летом делились на команды и играли в разные виды спорта. Самыми популярными были пионербол и футбол. Пионербол появился в СССР в 30-х годах. Эта игра похожа на волейбол, но мяч нужно не выбивать, а ловить руками.

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