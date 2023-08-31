Галкину наотрез запретили выступать в Казахстане: жители страны удивлены причиной

Российский комик-эмигрант Максим Галкин, осуждающий терроризм РФ, заявил, что его команде всячески препятствуют выступать в Казахстане. Жители страны, которые ждали концертов комика, удивлены "надуманным причинам" отказа.

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В комментариях под постом звезды в Instagram его поклонники заверили, что ждут артиста и не понимают, почему для Казахстана проблематично впустить Галкина. Он, со своей стороны, успокоил, что не намерен оставлять попыток "достучаться" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Юморист решил "порадовать злопыхателей", желающих его семье проблем за границей после переезда из России. Он поделился, что единственная страна, которая отказывается содействовать его творчеству – Казахстан.

"На государственном уровне всячески препятствуют проведению моих концертов в Астане и Алмате. Я и мои организаторы уже несколько месяцев сражаемся за проведение этих концертов. Сначала все было прекрасно, а потом пошло-поехало. Какие-то выдуманные причины, препятствия, запреты. Наверное, чем-то я страшный властям Казахстана. Испугались прямо", – предположил Галкин.

Он добавил, что билеты на запланированные выступления продавались быстро, но затем их сняли с продаж и "на государственном уровне ввели негласный запрет".

"Я была шокирована, что отменили концерт. Верю, что справедливость победит", "А мы вас так ждали! Народ вас очень любит, а вот власть у нас продажная", "Стыдно за эти явно надуманные поводы", "Я так радовалась, когда увидела вашу афишу. Не думала конечно, что мы не так и независимы", – высказались жители страны в комментариях.

Как писал OBOZREVATEL, в Казахстане отменили концерт не только выступившего против войны артиста. Не жалеют в стране и ярых путинистов. Недавно по этому принципу в Россию отправили кремлевского артиста Григория Лепса.

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