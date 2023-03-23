Галкин вспомнил об одесситке Долиной и ''прошелся'' по путинистам: россияне рассуждают, как наказать шоумена

Российский комик Максим Галкин, который поддерживает Украину и продолжает демонстрировать ограниченность его родного народа, после Филиппа Киркорова и Ольги Скабеевой решил переключиться на других звезд-путинистов. В этот раз "под раздачу" попал исполнитель Ярослав Дронов (Shaman), Полина Гагарина, Сергей Лазарев и украинка Лариса Долина.

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Как пишут пропагандистские СМИ, не успела российская публика прийти в себя после шутки о Скабеевой, как Галкин выдал новые "шокирующие" фразы. Юморист во время своего выступления высказался о Дронове, который продолжает выпускать песни о "могучей" армии России и победе.

По словам шоумена, новое поколение российских эстрадных знаменитостей буквально давит на пятки старым звездам. Артист глубоко усомнился в таланте и вокальных данных Shaman, а также высмеял текст его песни "Встанем".

"Вот он сейчас ходит и кричит: "Встанем! Встанем!". Будет суд в Гааге, точно будет петь: "Сядем!". И ЛГБТ-группа к нему примкнула, сзади стоят, ему помогают, пристроились. Лазарев, Гагарина. Лица перекошенные. Мне такой сон страшный после этого приснился", – сказал Максим со сцены.

Далее супруг Пугачевой рассказал аудитории сон, который он якобы видел недавно. Ему приснилась прогулка по кладбищу, где он встретил предательницу Ларису Долину и Охлобыстина.

"И вдруг кто-то кричит: "Встанем!" Руки лезут ко мне, я смотрю, Долина уже между надгробиями ползет – страшно так. Я в церковь ломанулся. Перед алтарем на колени бухаюсь, вижу батюшку, он служит, но спиной ко мне. Упал, говорю: "Прости меня, Господи, что я их всех изображал, всех высмеивал — Симоньян, Скабееву". И за рясу его дергаю, а он вдруг разворачивается: "Бог простит, а я не прощу. Гойда!". И это Охлобыстин", – насмешил своих поклонников Максим Галкин.

Россияне до сих пор не могут смириться с позицией своего соотечественника и с его оскорблениями. Выступления юмориста приводят общественность в шок. После шутки про Скабееву депутаты выступают за то, чтобы наказать комика по уголовной статье.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, на звезду сериала "Кухня" Дмитрия Назарова завели дело о "дискредитации российской армии". Артист получит максимальный штраф в размере 50 000 рублей. В российских пабликах уже начали праздновать "победу" и утверждать, что Назаров наконец-то доигрался со своими заявлениями.

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