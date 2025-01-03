Галкин вблизи показал неузнаваемую Пугачеву, которая с годами только молодеет. Фото

Российский юморист Максим Галкин, который после начала полномасштабной войны вместе с семьей уехал из РФ и осудил террористический режим Кремля, поделился новой фотографией своей жены, эстрадной певицы Аллы Пугачевой. Артистка, которая с годами будто только молодеет, позировала на камеру в стильном аутфите.

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Соответствующее фото появилось на странице шоумена в Instagram. Поклонники комика были поражены новым кадром со звездой, поэтому забросали ее комплиментами в комментариях.

Алла Пугачева предстала перед камерой в трендовом образе. 75-летняя исполнительница выбрала для себя черный классический пиджак, который соединила с белой рубашкой и элегантным галстуком, что придал луку интересный акцент. Звезда подчеркнула свою внешность с помощью нюдового макияжа и сделала легкие локоны.

Фотография примадонны вызвала ажиотаж среди подписчиков Максима Галкина, поэтому они написали много хороших слов:

"Невероятная женщина!"

"Сочетание всего: красоты, таланта, ума".

"Любимая, красивая, очень женственная и несомненно талантливая".

Кстати, несмотря на то, что в последнее время Алла Пугачева довольно редко показывается в своих социальных сетях, она вышла на связь с подписчиками в новогоднюю ночь. Звезда обнародовала короткое видео под праздничную музыку, где предстала перед камерой в черной шляпке с вуалью, а в конце сказала короткую фразу: "Всех с Новым годом".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Галкин и Пугачева показали, как встречали 2025 год.

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