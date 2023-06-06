Галкин признался, что в его команде работают украинцы: разъяренные россияне потребовали 'удостоить' шоумена новым 'статусом'

Российский комик Максим Галкин, публично поддерживающий Украину, до сих пор подвергается нападкам своих же сограждан. На днях артист дал концерт в турецкой Анталье, после чего россияне потребовали проверить его на предмет спонсирования ВСУ. Дело в том, что он заявил – в его команде работают украинцы.

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Данную информацию передают пропагандистские Telegram-каналы. Муж Аллы Пугачевой не скрыл: его пиарщица, которая снимает видео для Instagram, родом из Одессы. Юморист также пошутил про атаку дронов на Кремль. Он тонко отметил – его замок не тронули, так как там хорошая аура.

"У зала есть жесткие требования, что снимать нельзя. В прошлый раз снимали, там были штрафные санкции для наших организаторов. А организаторы, между прочим, из Украины. Замечательные ребята. У нас есть здесь еще Алина, она из Одессы. Она тут немножко поснимает для моего Instagram. Мы для нее выпросили разрешение на съемку", – сказал Максим Галкин.

Теперь российские медиа уверяют, что в правоохранительные органы РФ было подано заявление с просьбой проверить комика на то, спонсирует ли он Вооруженные силы Украины. В случае если это подтвердится, его могут признать "спонсором терроризма".

"Как нам стало известно, обращение направили главе ФСБ. Поводом для проверки стал последний концерт в Анталье, где комик просил не снимать его выступление на телефон. Не исключено, что организаторы направляют часть средств на поддержку ВСУ, что фактически делает Максима Галкина спонсором терроризма", – пишут росСМИ.

Кроме того, на этом же концерте в Турции артист удачно пошутил про личную жизнь путиниста Филиппа Киркорова, с которым ранее дружил. Зал был в восторге от тонкого юмора Галкина.

"Чем больше наше государство борется с гомосексуальностью на сцене, тем больше в гейство ударяется Филипп. Я не знаю, что случилось. Мне иногда кажется, что он понял, что политическое убежище ему Европа точно не предоставит, и он надеется на сексуальное", – выдал шоумен со сцены.

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