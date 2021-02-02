Галкин показал видео, как Путин смеется над его шутками

Российский юморист и шоумен Максим Галкин поделился архивным видео своего выступления перед нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

Соответствующий ролик, датированный 1999 годом, знаменитость опубликовал в личных Instagram-сторис. Отметим, что в нем Галкин показал пародию на первого президента РФ Бориса Ельцина, вспомнив в своем монологе Путина. Владимир Владимирович, который присутствовал в зале, посмеялся с шутки (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Если Клинтон будет трясти перед нами своими боеголовками, Путин его в туалете поймает и в сортире замочит!" – сказал Максим.

Также полную версию своего выступления Галкин опубликовал на официальном YouTube-канале. Шоумен добавил, что на момент записи номера, Путин уже несколько месяцев был исполняющим обязанности президента РФ.

"Конец 90-ых. Борис Ельцин еще президент. Владимир Путин уже пару месяцев и.о.премьер-министра... Монолог я писал сам. Несмотря на то, что многие реалии сейчас будут не совсем понятны многим зрителям, некоторые моменты остаются актуальными до сих пор", – прокомментировал публикацию он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин показал фотографии молодости и вызвал бурю эмоций у фанатов.