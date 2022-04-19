Галкин, поддержавший Украину, пожаловался на 'заказуху Кремля': возьмите свою бумажку с новостями и подотритесь ею

Российский пародист Максим Галкин, осудивший нападение России на Украину и переехавший жить в Израиль, пожаловался на "заказуху Кремля". По словам артиста, за последние несколько дней пропагандистские СМИ опубликовали материалы, где объявили, что его задержала местная полиция из-за подозрения в убийстве товарища.

Кроме того, псевдожурналисты коснулись детей россиянина и его жены, певицы Аллы Пугачевой. Ситуацию он прокомментировал в своем Instagram (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Галкин заверил, что привык к различным слухам в СМИ, ведь является публичным человеком. Однако крайние материалы пропагандистов заставили его обратиться к подписчикам и прояснить ситуацию.

По словам артиста, за последние дни "журналисты" опубликовали несколько фейковых новостей о том, что в Израиле россиянина задержала полиция из-за смерти товарища на пляже, которого тот якобы видел последним.

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Также в росСМИ появились статьи о "предынфарктном состоянии Пугачевой", "проблемах с устройством в школу детей Галкина", "объявленном подозрении в убийстве" и т.д.

"Сейчас я не могу не прокомментировать, потому что тот уровень заказной лжи в России обо мне достиг какого-то апофеоза. Почтенные издания написали, что я подозреваюсь в убийстве, или кого-то убил, или был свидетелем. Я понимаю, что у вас команда – меня очернить, смешать с грязью и рассказать, как мне здесь плохо", – сказал Галкин.

Артист посоветовал путинистам "взять бумажку, на которой они пишут новости, смять ее и подтереться". Кроме того, он заверил, что за границей чувствует себя хорошо, несмотря на слухи пропагандистов.

Максим Галкин выразил понимание того, что Кремль "заказал" ложь в СМИ об антивоенно настроенных артистах, однако посоветовал "отцепиться от него".

"Пишите о молодых талантах, пишите о патриотически настроенных артистах. Отстаньте от меня. Вы как слепые лошади ходите по арене по кругу и месите одно и то же г*вно. Угомонитесь. Комсомольцы, тоже мне", – сказал пародист и демонстративно плюнул себе под ноги.

Как сообщал OBOZREVATEL, Максим Галкин неоднократно давал понять, что не поддерживает войну в Украине. В частности, на своей странице артист разместил видео девочки из Мариуполя, взорвавшейся на российской растяжке.