Галина Гатчинс повторила судьбу Брэндона Ли: как отреагировали его родные

В сети развернулась дискуссия из-за смерти украинского оператора Галины Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина". Многие пользователи сравнили трагический случай с убийством сына известного актера Брюса Ли Брэндона.

Некоторые из комментаторов считают, что Алек Болдуин, который случайно застрелил украинку, должен был поучиться на опыте своих коллег, которые допустили подобную ситуацию в 1993 году. Известно, что сестра покойного актера уже прокомментировала смерть Галины на странице Бренона Ли в Twitter.

"Мы сердечно сочувствуем всей семье Галины Гатчинс и пострадавшим на съемочной площадке "Иржи". Никто не должен быть застрелен во время работы над фильмом", – написала актриса Шеннон Ли.

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Напомним, что Брэндон Ли умер во время отработки сцены со стрельбой в фильме "Ворон". В 1993 году из-за человеческой невнимательности в барабане револьвера оставили пулю, которая прострелила живот актера и задела позвоночник, что привело к смерти из-за кровоизлияния.

Пользователей сети возмутило, что почти через 30 лет произошел подобный несчастный случай, хотя смерть актера должна была научить членов съемочной группы ответственно относиться к оружию.

"Даже через сколько лет они ничему не научились. Смерть Брэндона была бесполезной";

"Они называют это несчастным случаем, хотя почти 30 лет назад подобное уже происходило. Насколько безопасно работать в киноиндустрии с такими "случайностями"?;

"Позор, что такое произошло снова", – написали фанаты покойного под постом с соболезнованиями.

OBOZREVATEL также вспомнил о 5 несчастных случаях на съемках, которые стоили актерам жизни. Среди них трагедия каскадера Гарри Поттера, сына Брюса Ла и других.