''Гаї шумлять, я слухаю'. Известный музыкант объяснил, что не так с песней, которая стала хитом и завирусилась в сети

Украинский музыкант, лидер группы "Мандры" Сергей Фоменко признался, почему с осторожностью относится к недавно завирусившейся в сети песне "Гаї шумлять". Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

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По словам Фоменко, песня действительно прекрасно сделана, однако нужно принимать во внимание и тот факт, что слова композиции – это стихотворение Павла Тычины, который поддерживал советчину. Украинский поэт в свое время стал придворным литератором советского режима.

"Недавно в саркастическую дискуссию вошел в соцсетях, – говорит Сергей Фоменко. – Поинтересовался: почему нам, украинцам, очень "заходит" песня на стихи Тычины "Гаї шумлять"? Композиция стала хитом – она действительно хорошо сделана, прекрасно звучит, положена на невероятную поэзию раннего Тычины".

"Однако Тычина потом – это человек, который сломали, из которого выпили кровь и сделала живым мертвецом советщина, – продолжает музыкант. – Из-за обстоятельств, в которых нужно было выбирать: или идешь в лагеря, где тебя расстреливают, или становишься таким Тычиной. Человеком, с которым забрали дух, а вместо этого дали "игрушки" – деньги, славу, должности. Но самого тебя уже нет. И дальше ты, человек такого уровня таланта, помогаешь большевикам держать свой народ в рабстве, крепостном праве и геноциде. Так стоит ли нам сейчас держать в голове о его творчестве? И удивительно, почему украинцы говорят: "Какая прекрасная поэзия! Давайте писать больше песен на Тычину".

"Тычина был сталинистом. Он был человеком, полностью легшим под систему. Его ученик Александр Олесь писал: "И ты, Тычина, продался кацапам?" Это цитата", – добавил Фоменко.

Композицию "Гаї шумлять" исполняет украинская группа "Пиріг и Батіг". Она стала очень популярной, когда появилась в одном из эпизодов мелодрамы "Одна семья".

Фольк-группа "Пиріг и Батіг" создана в 2020 году во Львове. Его фронтмен Марьян Пирожок (творческий псевдоним Марьян Пирог) положил начало музыкально-поэтическому проекту с целью исследования украинского языка и поэтики и популяризация их через музыку. "Пиріг и Батіг" музыкально трактуют поэзию украинских поэтов, в частности Павла Тычины, Степана Руданского, Тараса Шевченко, Богдана-Игоря Антоныча, Владимира Сосюры, Василия Стуса, Михаила Петренко. В 2016 году Марьян Пирог выпустил альбом песен на стихи Павла Тычины. Среди треков была и песня "Гаї шумлять". К слову, на выходные группа будет выступать на этнофестивале Олега Скрипка "Країна Мрій" в столице.

Полное интервью с музыкантом Сергеем Фоменко читайте на OBOZ.UA в среду, 19 июня.

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