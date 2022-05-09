Футболку Кузьмы Скрябина продали на аукционе за 255 тысяч грн: куда потратят сумму

В сети провели аукцион, на котором разыграли футболку легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина, трагически погибшего в феврале 2015 года. За личную вещь артиста боролось около 100 фанатов, а победной ставкой оказалась сумма украинки Виктории Калашник – 255 тысяч гривен.

Идея отдать красную футболку исполнителя с белой надписью GEORGIA на аукцион принадлежит единственной дочери певца Марии-Барбаре Кузьменко. О том, куда будет направленна сумма от продажи рассказали на Instagram-странице благотворительной организации b42kon.Нelp, которая и проводила торги.

Именно в этой футболке Кузьма зажигал на концертах в 2014 году. В частности, на фестивале "Файне місто" в Тернополе. Стартовая цена за личную вещь музыканта составляла 2000 гривен, минимальный шаг – 500 гривен. Так, сумма выросла до 255 тысяч.

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"Кузьма никогда не лез за словом в карман. Просто и непринужденно, он отправлял со сцены х**ла и его помет туда, где им и предстоит быть. Собранные средства пойдут на авто для ВСУ и в Благотворительный фонд им. Кузьмы Скрябина, который занимается закупкой медикаментов и медицинского оборудования для нужд военных и гражданского населения", – прокомментировали на странице b42kon.Нelp.

В организации обещают предоставить все отчеты о потраченных средствах.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Барбара Кузьменко активизировала благотворительный фонд имени своего отца. Девушка закупает дефицитные и необходимые лекарства для украинцев в горячих точках.