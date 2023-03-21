Фронтвумен ONUKA намекнула на завершение карьеры после войны: чем будет заниматься певица

Фронтвумен электро-фолк группы ONUKA Наталья Жижченко честно призналась, что не видит будущего на большой сцене. После победы Украины в войне с Россией артистка планирует посвятить себя восстановлению родной Черниговской области и разным этническим проектам.

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Возможно, звезда будет иногда петь, но эти выступления будут узконаправленными. Об этом она рассказала в интервью ЖВЛ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пока полномасштабная война с российскими оккупантами продолжается, певица использует свой талант и популярность в благотворительных сборах средств, однако после победы Украины свое будущее она видит в другой сфере деятельности.

В частности, в создании этнографического музея на базе семейной усадьбы, где дедушка звезды Александр Шленчик создавал музыкальные инструменты. Реставрацией дома исполнительница с мужем занималась еще до 2022 года. Посмотреть на него – можно по ссылке.

"Думаю, вряд ли оно (будущее. – Ред.) будет на сцене. Возможно, это будут точечные проекты, узкоаудиторные, менее популярные музыкально. Но я вижу свое будущее, свою деятельность в возрождении Украины, в частности Чернигова, в частности мастерской, в частности этого этнографического пространства", – поделилась Ната Жижченко.

В ближайшее время артистка планирует посетить Закарпатье, выучить местные музыкальные мотивы, помедитировать и продолжать волонтерскую деятельность. Именно помощь обычным украинцам и военным сейчас воодушевляет вокалистку.

Как писал OBOZREVATEL ранее, после начала полномасштабного вторжения России тысячи украинцев остались без крова. Жилье многих знаменитостей в Киевской области также повреждено, а некоторые дома уничтожены. О недвижимости звезд, которую бомбили оккупанты, – читайте в нашем материале.

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