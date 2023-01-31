Фронтмен Maroon 5 Адам Левин стал отцом в третий раз после скандала на фоне его измены

Солист известной американской поп-рок-группы Maroon 5 Адам Левин и его супруга, намибийская модель Беати Принслу стали родители в третий раз. Известно, что роды прошли в понедельник, 30 января.

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Об этом пишет журнал Pеople, ссылаясь на собственных источников. Правда, сама пара пополнение в семье пока никак не прокомментировала.

Пол ребенка также остается неизвестным.

Пара уже воспитывает двоих дочерей – 6-летнюю Дасти Роуз и 4-летнюю Джио Грейс. Звездные родители стараются не показывать их на публике и держать подальше от папарацци.

Новость о третей беременности "ангела" Victoria's Secret обрадовала поклонников знаменитой семьи. Однако спустя время приятные известия "перекрыли" слухи об изменах Адама Левина. 23-летняя модель и блогер Самнер Строу заявила, что у нее с артистом была интрижка и якобы физическая близость.

Казалось, брак пары трещит по швам. Вдобавок сам Левин подтвердил, что флиртовал с девушкой. Впрочем, физическую связь с вероятной любовницей музыкант отрицал. В одном из интервью он заверил: "Я переступил грань в печальный период своей жизни… Моя жена и моя семья – это все, что волнует меня в этом мире. Быть таким наивным и глупым, чтобы рисковать единственным, что действительно имеет значение для меня, было самой большой ошибкой, которую я мог сделать".

Со временем скандал вокруг измен знаменитости и верности своей беременной жене утих. А теперь, как стало известно, у них еще и родился третий малыш.

Как писал OBOZREVATEL ранее, американская светская львица, актриса и модель Пэрис Хилтон впервые стала мамой. 41-летння звезда объявила о рождении своего первенца, который появился на свет при помощи суррогатной матери, и показала его первое фото.

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