Фролова показала сына и рассказала о своем самочувствии. Фото

Украинская телеведущая, модель и актриса Василиса Фролова, которая впервые стала мамой, показала фото с новорожденным сыном.

На своей странице в Instagram она опубликовала трогательный снимок. Счастливая мама держит малыша Родиона на руках и искренне улыбается. Она похвасталась, что это первая фотография с сыночком, сделанная на ее телефон (кадр можно посмотреть ниже).

"Это первая фотография с сыном в галерее моего телефона. Их за сутки уже несколько сотен. Есть лучше, но это реально первая и настоящая! Уровень окситоцина зашкаливает, я еще в других измерениях, но за час до этого ехала в роддом и рыдала...", – разоткровенничалась знаменитость.

Отметим, что ранее Василиса Фролова выложила фото со своим малышом, отметив на нем также украинского продюсера Дмитрия Котеленца. На снимке первенец лежит в кроватке, а его маленькие ручки держат папа и мама, лица при этом не было видно.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василиса Фролова рассказала об отце ребенка. Она заявила, что ее избранник весьма известен в телевизионном кругу. Кроме того, звезда уточнила, что их отношения начались с беременности.