Фреймут призналась, сколько зарабатывает в Instagram

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассекретила свой доход в сети. Так, по словам звезды, она получает в Instagram за рекламу в stories – 700 долларов.

В интервью каналу "Big Money" Фреймут призналась, что это минимальная стоимость рекламы на ее странице в фотоблоге. К примеру, пост в Instagram у Ольги стоит дороже за публикацию в stories.

"Мой Instagram зарабатывает, действительно. Мы специально поставили высокие цены – 700 долларов за один stories. Каждое следующее соответственно тоже 700", – рассказывала ведущая.

Кроме этого, Фреймут сообщила, что она не работает по бартеру и отказалась от корпоративов. По словам ведущей, она может провести свадьбу, услуги которой будут стоит от 5 до 6 тысяч долларов. Как утверждает Ольга, стоимость ее услуг не такая уж и большая, если сравнивать ее с другими звездами шоу-бизнеса.

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Коротко о знаменитости:

Ольга Фреймут – журналистка, телеведущая, актриса и модель. У знаменитости есть трое детей. В 2006 году она родила дочь Злату в Лондоне от британца Нила. Позже Ольга вышла замуж за Владимира Локотко и у пары родились сын Валерий (в 2016) и дочь Евдокия (в 2017).

В 2018 году телеведущая открыла издательство, в котором вышла книга сказок для детей под названием "Кажан Жан".

В апреле 2018-го в ее телевизионной биографии появился проект "Оля", аналог шоу Эллен Дедженерис. Но американизированный формат не понравился украинцам и шоу приостановили.

Также Фреймут участвовала в разных телепроектах: "Завтрак с 1+1", "Шоумания" , "Ревизор", "Война миров. Ревизор против Шефа", "Голос страны. Перезагрузка", "На ножах" и реалити-шоу "Від пацанки до панянки".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Ольга Фреймут запустила свое шоу об этикете и манерах. Первый выпуск Фреймут опубликовала на YouTube-канале. В ролике она общалась с известным украинским рэпером Альбертом (Kyivstoner).