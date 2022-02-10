Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года. Туда попало 25 кинодеятелей и музыкантов, которым в общей сложности за прошлый год удалось заработать около 4,4 миллиарда долларов (около 113 млрд гривен).

Перечень артистов-миллионеров опубликован на сайте журнала. Первую строчку в нем занял режиссер "Властелина колец" и "Хоббита" Питер Джексон.

Создатель культовых кинокартин продал часть своей компании по визуальным эффектам Weta Digital компании Unity Software за 1,6 миллиарда долларов, что сделало его третьим человеком в истории (после Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса), который стал миллиардером, снимая фильмы. Таким образом благосостояние режиссера увеличилось на 580 млн долларов.

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На второй строчке – музыкант Брюс Спрингстин с 435 миллионами долларов. Получить "серебро" в списке и богатство ему удалось благодаря продаже прав на всю свою музыку лейблу Sony Music Group.

Следом за ним расположился рэпер Джей-Зи, годовой доход которого составил 340 миллионов долларов. Музыкант считается первым хип-хопом миллиардером. Заполучить немаленькую сумму помогли продажи доли в музыкальном стриминговом сервисе Tidal и бренда шампанского Armand de Brignac.

Четвертую строчку занял актер Дуэйн "Скала" Джонсон и его 270 млн долларов. Гонорары за съемки в фильмах "Круиз по джунглям" и "Красное уведомление" принесли лишь четвертую часть от всего дохода. Все остальное – деньги с продажи текилы от его нашумевшего бренда Teremana.

В топ-5 также попал американский скандальный рэпер Канье Уэст, заработавший 235 миллионов долларов. Большую часть своих денег он получил благодаря многолетней сделке по разработке кроссовок Yeezy для Adidas.

В "десятке" оказались создатели мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун ($210 млн), фолк-рок-музыкант Пол Саймон ($200 млн), актер и режиссер франшизы "Мэдея" Тайлер Перри ($165 млн), вокалист поп-рок-группы OneRepublic Райан Теддер ($160 млн) и 80-летний лауреат Нобелевской премии по литературе и музыкант Боб Дилан ($130 млн).

Самой богатой женщиной в списке оказалась звезда фильма "Блондинка в законе" и сериала "Большая маленькая ложь" Риз Уизерспун. Она оказалась на 12 строчке со 115 миллионами долларов. Актриса продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine, а также получила $20 млн за съемку в 10-ти эпизодах второго сезона "Утреннего шоу".

Закрыла рейтинг 25-ти самых высокооплачиваемых артистов американская певица Тейлор Свифт. 32-летняя звезда заработала за год 52 миллиона долларов.

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