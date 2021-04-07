Forbes назвал самых богатых женщин планеты

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых женщин мира. В этом году на первом месте оказалась наследница бизнес-империи L'Oréal Франсуаза Беттанкур Майерс. Всего в топ попали 328 женщин, из которых треть заработала свое состояние самостоятельно, остальные – получили наследство.

Так, вторую позицию заняла владелица компании Walmart Элис Уолтон. Состояние 71-летней американки достигло 61,8 млрд, пишет Forbes.

Элис Уолтон на втором месте рейтинга АР

На третьем месте бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт, состояние которой 53 млрд. Во время пандемии она пожертвовала 5,8 млрд долларов некоммерческим организациям в США на благотворительность. Недавно женщина снова вышла замуж за преподавателя естественных наук Дэна Джуэтта.

Маккензи Скотт на 3 месте рейтинга АР

Американка Джулия Кох унаследовала от покойного мужа 42% акций семейного бизнеса Koch Industries, который в прошлом году стал крупнейшей частной компанией США по размеру выручки.

Джулия Кох унаследовала от покойного мужа 42% акций семейного бизнеса АР

5 место – Мириам Адельсон. Состояние: $38,2 млрд. Она контролирует 56% акций казино Las Vegas Sands.

Мириам Адельсон на 5 месте рейтинга АР

6 место – Жаклин Марс. Состояние: $31,1 млрд.

Жаклин Марс на 6 месте в рейтинге АР

7 место – Ян Хуэйянь и семья. Состояние: $29,6 млрд. Она получила от отца около 58% акций китайского застройщика Country Garden Holdings.

Ян Хуэйянь на 7 месте в рейтинге АР

На 8 месте Сюзанна Клаттен из состоянием в 28,7 млрд долларов.

Сюзанна Клаттен на 8 месте АР

9 место – Джина Райнхарт. Состояние: 23,6 млрд долларов.

Джина Райнхарт на 9 месте в рейтинге АР

10 место – Айрис Фонтбона и семья. Состояние: $23,3 млрд. Она владеет контрольным пакетом акций Quiñenco – компании занимающейся банковским делом, производством напитков и упаковки.

Айрис Фонтбона на 10 месте в рейтинге АР

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Forbes опубликовал список самых богатых людей планеты. В рейтинг попали семь украинцев. Состояние Рината Ахметова оценили в 7,6 млрд долларов (327 место в общем списке). Всего издание определило 2755 миллиардеров по всему миру.