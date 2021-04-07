Forbes назвав найбагатших жінок планети

Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбагатших жінок світу. У цьому році на першому місці опинилася спадкоємиця бізнес-імперії L'Oréal Франсуаза Бетанкур Майєрс. Всього в топ потрапили 328 жінок, з яких третина заробила свої статки самостійно, решта – отримали спадщину.

Так, другу позицію посіла власниця компанії Walmart Еліс Уолтон. Статки 71-річної американки досягли 61,8 млрд, пише Forbes.

Еліс Уолтон на другому місці рейтингу АР

На третьому місці колишня дружина засновника Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт, статки якої 53 млрд. Під час пандемії вона пожертвувала 5,8 млрд доларів некомерційним організаціям в США на благодійність. Нещодавно жінка знову вийшла заміж за викладача природничих наук Дена Джуетта.

Маккензі Скотт на 3 місці рейтингу АР

Американка Джулія Кох успадкувала від покійного чоловіка 42% акцій сімейного бізнесу Koch Industries, який в минулому році став найбільшою приватною компанією США за розміром виручки.

Джулія Кох успадкувала від покійного чоловіка 42% акцій сімейного бізнесу АР

5 місце – Міріам Адельсон. Статки: $ 38,2 млрд. Вона контролює 56% акцій казино Las Vegas Sands.

Міріам Адельсон на 5 місці рейтингу АР

6 місце – Жаклін Марс. Статки: $ 31,1 млрд.

Жаклін Марс на 6 місці в рейтингу АР

7 місце – Ян Хуейянь і сім'я. Статки: $ 29,6 млрд. Вона отримала від батька близько 58% акцій китайського забудовника Country Garden Holdings.

Ян Хуейянь на 7 місці в рейтингу АР

На 8 місці Сюзанна Клаттен із статками в 28,7 млрд доларів.

Сюзанна Клаттен на 8 місці АР

9 місце – Джина Райнхарт. Стан: 23,6 млрд доларів.

Джина Райнхарт на 9 місці в рейтингу АР

10 місце – Айріс Фонтбона і сім'я. Стан: $ 23,3 млрд. Вона володіє контрольним пакетом акцій Quiñenco – компанії, що займається банківською справою, виробництвом напоїв і упаковки.

Айріс Фонтбона на 10 місці в рейтингу АР

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Forbes опублікував список найбагатших людей планети. У рейтинг потрапили сім українців. Статки Ріната Ахметова оцінили в 7,6 млрд доларів (327 місце в загальному списку). Всього видання визначило 2755 мільярдерів по всьому світу.