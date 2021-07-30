Флиртовала даже с официантами: голливудская звезда раскрыла новые подробности борьбы с нимфоманией

Американская актриса 39-летняя Брианна Дэвис призналась в своей сексуальной зависимости. По словам знаменитости, ей пришлось перестать общаться со всеми друзьями-мужчинами в окружении, чтобы перебороть одержимость.

Как рассказала кинозвезда, во время похода в ресторан она умудрялась флиртовать с официантами, хотя у нее был возлюбленный. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Я была влюблена, но все это проходит через год или полтора", – отметила актриса.

Видео дня

По словам Дэвис, однажды ее приняли за девушку легкого поведения в отеле, и когда у нее не получилось заняться сексом втроем, она решила, что нужно бороть свою одержимость.

В результате знаменитость старалась не флиртовать, не писать сообщения мужчинам и звонить им, а также она перестала общаться с друзьями-парнями.

Эксперимент актрисы длился девять месяцев и у нее получилось. На сегодняшний день Дэвис может спокойно говорить об этом – она счастлива в браке и у нее есть ребенок.

Коротко о знаменитости:

Брианна Дэвис принимала участие в съемках и озвучивании фильмов: "Выпускной" (2008), "Морпехи" (2005), "Американская девственница" (2009) и др., сериалов: "Отчаянные домохозяйки" (2004-2012), "Настоящая кровь" (2008-2014), "Красавцы" (2004-2011) и др.

Актриса замужем за Марком Ганттом. У пары есть ребенок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Брианна Дэвис рассказала, что теперь не может дружить с мужчинами. 10 лет назад она часто изменяла своим партнерам. Девушка призналась, что для нее это был кайф.