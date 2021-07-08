Женщина-нимфоманка откровенно рассказала, как живет после борьбы с секс-зависимостью

Брианна Дэвис, которая раньше была сексуальной наркоманкой, рассказала, что теперь не может дружить с мужчинами. 10 лет назад она часто изменяла своим партнерам. Девушка призналась, что для нее это был кайф.

По ее словам это держало в напряжении и предоставляло наслаждение. Об этом пишет издание Daily Star (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Также сексуальной наркоманке нравилось выбирать разных типов мужчин.

"Я получила эмоциональную безопасность от одного парня, финансовую безопасность от другого, сексуальную химию с третьим", – сказала Брианна.

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Поскольку девушка занималась сексом с 13-14 лет, то избавиться от этой привычки ей было трудно. В юном возрасте Брианна часто смотрела фильмы с сексуальными сценами, а затем она начала встречаться с мальчиками.

"В восьмом классе у меня был парень, он подошел ко мне и поцеловал. Все мое тело было в огне. С того момента это было началом конца", – призналась девушка.

Брианна рассказала, чтобы избавиться от сексуальной зависимости, она обратилась за помощью к психотерапевту. В результате сейчас у нее есть муж, которому она очень верна, и у них родился сын.

Девушка добавила, что на сегодняшний день она изо всех сил пытается перебороть себя и просто разговаривать с мужчинами.

"У меня не может быть друзей-парней... Я даже не могу разговаривать с официантами", – призналась Брианна.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пандемия коронавируса очень повлияла не только на здоровье людей, но и сексуальные отношения. Вернуть интим в жизнь можно с помощью проведения больше времени вместе, разделения домашних обязанностей. Кроме того, стоит наладить здоровый диалог в паре.