Финалист 'Холостячки' Дмитрий Шевченко впервые вышел в свет с новой девушкой

Финалист романтического реалити "Холостячка" на телеканале "СТБ" Дмитрий Шевченко впервые вышел в свет со своей новой избранницей – украинской певицей Екатериной Шеффер. Пара вместе отпраздновала Новый год в одном из киевских ресторанов.

38-летний бизнесмен и исполнительница начали встречаться еще до выхода финальных серий шоу, однако по условиям котракта должны были скрывать свой роман. Фотографии с мужчиной Катя выложила в свои Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На опубликованных коротких видео пара позирует за столом с огоньками и шампанским. На одном из кадров Дмитрий целует избранницу в щеку. Stories лаконично подписаны: "С новым годом".

Видео дня

Влюбленные праздновали в одном из заведений столицы, нарядно одевшись. На участнике "Холостячки" был серый костюм и рубашка, а его спутница надела черное платье из декольте.

Напомним, что после завершения съемок реалити, Шевченко познакомился с Катей в социальной сети Facebook, где и пригласил красавицу на первое свидание.

Молодые люди быстро нашли общий язык и почти сразу запланировали второе свидание и в спортивном зале. Шеффер, как и ее партнер, любит заниматься боксом и постоянно совершенствует фигуру.

Ранее Дмитрий рассказывал, что певица ревновала его к Злате Огневич, хотя и была инициатором просмотра каждого выпуска шоу.

Коротко о звезде:

Екатерина Шеффер – 34-летняя украинская певица и блогерша. В первом сезоне "Холостяка" Катя сражалась за сердце украинского танцора из США Макса Чмерковского. В 2008-м попала в коллектив "Голливуд" продюсера Юрия Никитина, а два года спустя решила покинуть трио и начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Злата Огневич также встретила Новый год не одна. В ее компании оказался еще один участник шоу "Холостячка" Максим Тарапата. На одном из кадров он даже поцеловал артистку.