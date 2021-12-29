Финалист 'Холостячки' Шевченко назвал имя своей новой девушки и рассказал о ее ревности к Огневич. Видео

Финалист романтического реалити "Холостячка" на телеканале "СТБ" Дмитрий Шевченко признался, что его новой спутницей, живущей в одном подъезде со Златой Огневич, стала украинская певица Екатерина Шеффер. Избранница спортсмена ревнует его к главной героине, поэтому он старается не вспоминать о ней лишний раз.

Об этом Дмитрий рассказал в кулинарном шоу "НеВинная" на YouTube. К слову, 34-летняя киевлянка также участвовала в подобном проекте "Холостяк" в 2011 году (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Молодые люди познакомились в социальной сети Facebook, где Шевченко и пригласил красавицу на первое свидание. Учитывая, что знакомство прошло удачно, тренер сразу предложил исполнительнице встретиться во второй раз на тренировке по боксу.

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"При первой встрече было ощущение, что я давно ее знаю. Не было напряжения и мысли о том, что сказать, что сделать, правильно ли я веду себя. Была легкость в общении, и это мне понравилось", – вспомнил финалист "Холостячки".

Известно, что пара начала встречаться задолго до транслирования финальных серий, поэтому, по условиям контракта, Дмитрию пришлось видеться с Екатериной в закрытых залах заведений и дома.

Там пара смотрела последние выпуски шоу, где между участником и Златой было много пикантных моментов, которые спровоцировали ревность у певицы.

"Я думаю, ей можно памятник уже ставить. Она плохо реагировала. Я с полвзгляда понимал, пытался или переключить, или отвлечь. Но на следующий день прилетали. Говорит: "Ага, это мы вчера пропустили", – признался спортсмен.

Также Дмитрий рассказал о том, как впервые познакомился с сыном своей избранницы. Для мужчины эта встреча стала полной неожиданностью, но он быстро нашел общий язык с ребенком.

"Если с сыном познакомила, для меня это уже считается серьезными намерениями. Думаю, что девушка не будет знакомить ребенка с кем-попало. Для меня ребенок – не помеха. Это маленький друг, с которым я выстраиваю отношения", – сказал тренер.

Коротко о звезде:

Екатерина Шеффер – 34-летняя украинская певица и блогерша. В первом сезоне "Холостяка" Катя сражалась за сердце украинского танцора из США Макса Чмерковского. В 2008-м попала в коллектив "Голливуд" продюсера Юрия Никитина, а два года спустя решила покинуть трио и начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Злата и Екатерина живут в одном подъезде, поэтому Дмитрию пришлось случайно столкнуться с певицей у лифта. Главная героиня романтического реалити вспомнила, что он даже не спросил, как у нее дела.