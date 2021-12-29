Финалист "Холостячки" Шевченко назвал имя своей новой девушки и рассказал о ее ревности к Огневич. Видео

Катерина Малай
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Финалист 'Холостячки' Шевченко назвал имя своей новой девушки и рассказал о ее ревности к Огневич. Видео

Финалист романтического реалити "Холостячка" на телеканале "СТБ" Дмитрий Шевченко признался, что его новой спутницей, живущей в одном подъезде со Златой Огневич, стала украинская певица Екатерина Шеффер. Избранница спортсмена ревнует его к главной героине, поэтому он старается не вспоминать о ней лишний раз.

Об этом Дмитрий рассказал в кулинарном шоу "НеВинная" на YouTube. К слову, 34-летняя киевлянка также участвовала в подобном проекте "Холостяк" в 2011 году (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Дмитрий рассказал об Екатерине на кулинарном шоу

Молодые люди познакомились в социальной сети Facebook, где Шевченко и пригласил красавицу на первое свидание. Учитывая, что знакомство прошло удачно, тренер сразу предложил исполнительнице встретиться во второй раз на тренировке по боксу.

Видео дня
Шевченко пригласил певицу на тренировку по боксу

"При первой встрече было ощущение, что я давно ее знаю. Не было напряжения и мысли о том, что сказать, что сделать, правильно ли я веду себя. Была легкость в общении, и это мне понравилось", – вспомнил финалист "Холостячки".

Дмитрию понравилось общаться с Катей

Известно, что пара начала встречаться задолго до транслирования финальных серий, поэтому, по условиям контракта, Дмитрию пришлось видеться с Екатериной в закрытых залах заведений и дома.

Там пара смотрела последние выпуски шоу, где между участником и Златой было много пикантных моментов, которые спровоцировали ревность у певицы.

"Я думаю, ей можно памятник уже ставить. Она плохо реагировала. Я с полвзгляда понимал, пытался или переключить, или отвлечь. Но на следующий день прилетали. Говорит: "Ага, это мы вчера пропустили", – признался спортсмен.

Екатерина ревнует к Злате

Также Дмитрий рассказал о том, как впервые познакомился с сыном своей избранницы. Для мужчины эта встреча стала полной неожиданностью, но он быстро нашел общий язык с ребенком.

Дмитрий познакомился с сыном Кати

"Если с сыном познакомила, для меня это уже считается серьезными намерениями. Думаю, что девушка не будет знакомить ребенка с кем-попало. Для меня ребенок – не помеха. Это маленький друг, с которым я выстраиваю отношения", – сказал тренер.

Коротко о звезде:

Екатерина Шеффер – 34-летняя украинская певица и блогерша. В первом сезоне "Холостяка" Катя сражалась за сердце украинского танцора из США Макса Чмерковского. В 2008-м попала в коллектив "Голливуд" продюсера Юрия Никитина, а два года спустя решила покинуть трио и начать сольную карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, Злата и Екатерина живут в одном подъезде, поэтому Дмитрию пришлось случайно столкнуться с певицей у лифта. Главная героиня романтического реалити вспомнила, что он даже не спросил, как у нее дела.