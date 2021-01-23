Филарету – 92: кто он для Украины и в чем суть его конфликта с ПЦУ

В субботу, 23 января, почетному патриарху Православной церкви Украины Филарету, предстоятелю Украинской православной церкви Киевского патриархата исполняется 92 года.

Именно он в течение десятилетий являлся ключевой фигурой в борьбе за независимое украинское православие, возродив УПЦ Киевского патриархата и получив за это анафему в России. Однако автокефальную ПЦУ возглавил не он, а его наместник Епифаний. В чем суть конфликта, который возник между двумя церковными деятелями, рассказывает OBOZREVATEL.

Свою карьеру Филарет (в миру Михаил Денисенко) начинал в Московской духовной семинарии, а после смерти патриарха Московского Пимена стал местоблюстителем престола, то есть фактически выполнял обязанности патриарха. Он был вторым украинцем на этом посту после Стефана Яворского, который занимал аналогичную должность при Петре I.

В 1990 году Филарет стал предстоятелем Украинской православной церкви, получив титул митрополита Киевского и всей Украины. В независимой Украине он добивался независимости и для церкви. За возрождение Киевского патриархата Россия обвинила его в расколе и отлучила от церкви. Только спустя 22 года, в октябре 2018 года, Вселенский патриархат реабилитировал Филарета.

Первые разногласия между Филаретом и Епифанием возникли практически сразу после получения Томоса об автокефалии. Филарет счел недопустимым поминать предстоятеля РПЦ Кирилла в диптихе поместных церквей, а Епифаний, в свою очередь, согласно указаниям Вселенского патриарха, во время первой службы поминал Кирилла наравне с другими главами поместных церквей.

В мае 2019 года Филарет сделал рассылку приглашений архиереям бывшей УПЦ КП на ее бланках и заявил, что она не прекратила существования.

Кроме того, в интервью DW Филарет сообщил, что Епифаний редко с ним общается, и предположил, что ПЦУ грозит раскол. На сайте УПЦ КП было опубликовано обращение патриарха, в котором он призвал митрополита Епифания не предпринимать никаких действий без его согласия. Также утверждалось о "предварительно достигнутой" договоренности, согласно которой предстоятелем ПЦУ будет Епифаний, кандидатуру которого выдвинул Филарет, но фактически руководство Церковью продолжит патриарх.

На пресс-конференции 15 мая 2019 года Филарет обвинил президента Петра Порошенко и предстоятеля ПЦУ Епифания в невыполнении обещаний, которые, по его словам, были ему даны накануне Объединительного Собора. А 16 мая ПЦУ подтвердила ликвидацию УПЦ КП во время собора и обнародовала соответствующее постановление, подписанное Филаретом.

В январе 2020 года Филарет заявил, что отзывает свою подпись под документом об Объединительном соборе, провозгласившим создание ПЦУ и ликвидацию УПЦ КП, объяснив это тем, что томос, полученный Украиной, в отличие от выданных другим странам предусматривает зависимость украинской церкви от греческой. В то же время представитель Священного Синода Евстратий Зоря объяснил, что названное постановление не является соглашением, которое можно разорвать.

4 февраля 2020 года синод ПЦУ лишил полномочий Филарета, так как патриарх проигнорировал его предыдущие заседания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее архиепископ Евстратий Зоря рассказал, что Филарет угрожал митрополиту Епифанию свержением. Он требовал от него отказаться руководить церковью в Украине и представлять ее лишь за границей.

Напомним также, в сентябре 2020 года патриарх Филарет был госпитализирован с коронавирусом. Две недели он пролежал в реанимации.