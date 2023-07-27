'Феерия! До мурашек': Пивоваров поразил мощным исполнением песни под оркестр. Видео

Популярный украинский певец Артем Пивоваров исполнил композицию "Там у тополі" на стихи выдающегося украинского поэта Павла Тычины, которая была создана в рамках проекта "Твої вірші, мої ноти", вместе с оркестром. Новое мощное звучание поразило зрителей и интернет-пользователей.

Видео дня

Видео артист поделился в своем TikTok, а также на YouTube-канале. Сообщается, что оно было снято во время больших концертов Пивоварова с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины (НАОНИ) и Капеллой им. Ревуцкого в Киеве 5 и 6 мая (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Тогда музыкант собрал 2 солдаута во Дворце "Украина", что произошло впервые после полномасштабного вторжения.

Песня Пивоварова прозвучала еще более мощно благодаря звучанию народных инструментов и мужскому хору. Зрители, которые присутствовали на концерте, а также те, кто посмотрел выступление в записи, отмечают мощную энергетику, исходящую от номера.

"Это просто вау! Феерия. До мурашек", "Это невероятная энергия! Мурашки по коже", "Ну разве можно быть таким мощным?", "Как бы хотелось студийные записи этих песен с оркестром", "Очень величественно", "Просто поджег всего", "У мене мурашки, до чего же талантливо", "Представляю, как это звучит вживую, если даже через экран передается энергетика", – оставляют комментаторы под видео.

Напомним, у Пивоварова был запланирован концерт в Швейцарии, который неожиданно сорвался. Благотворительное мероприятие в поддержку Украины не состоялось по необоснованной причине. С такой же проблемой столкнулся и его коллега Олег Скрипка. Артисты считают, что причиной отмены концертов стала российская пропаганда и распространение фейков о них.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Пивоваров поконфликтовал с фанатом прямо на сцене во время концерта. На протяжении всего выступления зритель показывал дизлайк, что очень не понравилось артисту.

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